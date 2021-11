Volta Redonda terá decoração natalina com material reciclado

Matéria publicada em 28 de novembro de 2021, 16:17 horas

Comissão natalina está reaproveitando itens não utilizados pelo Bloco da Vida para construir estruturas que ficarão na Praça Brasil

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda está construindo a Casa do Papai Noel e a decoração natalina que será exposta na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília com materiais de estoque e de desfiles anteriores do Bloco da Vida, gerando economia para os cofres públicos.

Membros da Comissão de Natal, formada por uma força-tarefa entre secretarias e autarquias do Governo Municipal, estão produzindo os enfeites nas instalações do Bloco da Vida, na Ilha São João.

— Em todo carnaval se acumula sobras, além das fantasias devolvidas pelos integrantes do bloco. Com isso, cria-se um estoque. Estamos desmanchando fantasias, reaproveitando material de ótima qualidade que não foi utilizado nos carnavais, tudo reciclado e com muita cor e alegria — explicou o representante da Comissão de Natal, Paulo Bernardo, que também é o carnavalesco do Bloco da Vida.

Segundo ele, o trabalho vai permitir criar cerca de 80% da decoração natalina com reaproveitamento de materiais como tecidos, pedras, adereços, panos, espumas, sapatos, rendas, entre outros itens.

“A lareira que ficará na Casa do Papai Noel, por exemplo, foi feita com um armário velho sem portas que conseguimos recuperar e transformar nesse item da decoração”, explicou Paulo, citando que os outros 20% de itens da decoração estão sendo criados com recursos próprios da prefeitura e através de empréstimos de instituições parceiras.

A Casa do Papai Noel será feita com dois containers vermelhos com bordas, porta e janelas brancas, além de piso simulando madeira e interior verde. A decoração natalina contará também com Árvores de Natal translúcidas, bolas gigantes, guirlandas com gnomos, Boneco Quebra Nozes, botas grandes com adereços, trenó com renas, entre outros. Na Ilha São João, também estão sendo recuperados painéis luminosos que ficarão nas entradas da cidade.

“Nosso objetivo é fazer um Natal bonito, criativo e com um toque de arte, através da reciclagem de materiais e artefatos. Com toda certeza, as pessoas que visitarem a Casa de Papai Noel ficarão encantadas”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.