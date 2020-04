Volta Redonda usa hidroxicloroquina em pacientes internados

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 17:46 horas

Jornal recebeu a informação de fonte ligada à prefeitura; tratamento foi autorizado pela Anvisa

Volta Redonda – Os pacientes internados com a Covid-19 em Volta Redonda estão sendo tratados com um coquetel que inclui o sulfato de hidroxicloroquina e a azitromicina. O uso do medicamento se limita a casos confirmados da doença, e que tenham exigido internação.

Quando o caso é confirmado por exames, a Secretaria Municipal de Saúde envia a informação ao Ministério da Saúde, que, em 24 horas, envia o medicamento à prefeitura de Volta Redonda.

Estudos científicos

Um estudo elaborado pela operadora de saúde Prevent Senior avalia o uso da hidroxicloroquina ainda em estágio precoce para pacientes com suspeita de terem contraído o novo coronavírus. De acordo com a pesquisa, o uso da medicação no estágio inicial da doença, quando o paciente tem apenas sintomas comuns de gripe, tem efeito importante para desafogar hospitais em um cenário de pandemia. A pesquisa aguarda publicação na revista médica PLOS Medicine. A revista Exame publicou em seu site as conclusões do estudo.

A operadora afirma que o tratamento em estágio precoce da doença, associado ao isolamento social dos beneficiários, levou a queda de 80% no movimento nas unidades de pronto-socorro. Hoje, somente 60% dos leitos da operadora destinados ao tratamento de covid-19 estão ocupados. Até agora, 380 pacientes com coronavírus tiveram alta dos hospitais da Prevent Senior.

O número de mortes por covid-19 caiu 60% e a média de idade dos pacientes que morrem subiu de 80 para 83 anos, segundo o médico e diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. A redução das mortes não está registrada no estudo atual e deve ser incluída em publicação posterior.

Alerta contra automedicação

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE , no dia 5 de abril, a médica Isis Rosemeri de Oliveira Lassarote falou sobre a hidroxicloroquina. Ela advertiu contra o uso do remédio sem orientação médica:

” Este não é um medicamento novo. Mas em função de seus efeitos colaterais nunca deve ser usado sem supervisão médica. Até pouco tempo não precisava de receita para comprar, mas com a epidemia de Covid-19 e a divulgação de seus efeitos houve uma busca exagerada e utilização sem nenhuma orientação. Por este motivo o governo determinou que a venda passasse a ser apenas com receita médica, o que é muito acertado diante do principal efeito colateral da droga, que pode causar arritmia cardíaca grave e ser até mesmo fatal”, disse a médica na entrevista.