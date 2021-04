Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 11:00 horas

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza hoje, dia 13, a vacinação contra a Covid-19, de primeira dose para pessoas com 67 anos (completos) e segunda dose da vacina CoronaVac para pessoas que tomaram a primeira dose há três semanas (23 de março).

Na semana de 23 a 25 de março, houve grande procura de pessoas para a vacinação, o que acarretou que os estoques fossem zerados, tendo a vacinação sido suspensa por falta de doses nos dias 25 e 26 de março.

A secretaria de saúde ressaltou que como os estoques da CoronaVac permanecem baixos, haverá falta de doses novamente – para segundas doses – nesta semana, até que haja reposição de CoronaVac.

Como as pessoas estão dentro do prazo recomendado, que é de 28 dias de intervalo, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas com segundas doses de CoronaVac aguardem nova comunicação para procurarem as unidades, imediatamente após o recebimento de doses dessa vacina.

As primeiras doses para as pessoas com 67 anos estão mantidas com o uso da vacina AstraZeneca (Oxford).