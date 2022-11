VWCO vende 99 cavalos mecânicos a transportadora - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 08:23 horas

Resende – A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) acaba de entregar 99 unidades de cavalos mecânicos para operação da A.P. Moller – Maersk. Esta é a maior venda do VW Constellation 25.460 a um único cliente: foram adquiridas 87 unidades. O outro modelo que completa a venda é o VW Meteor 29.520.

Para Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO, este marco é resultado do foco no cliente por parte da montadora. “Nossa missão é encantar o cliente e satisfazê-lo sob medida em sua necessidade. E saber que uma das maiores empresas de transporte marítimo apostou em nossos cavalos mecânicos para sua operação é resultado disso. O VW Constellation 25.460 é o caminhão estradeiro mais potente da família mais vendida do país, e para nós essa venda recorde é um grande orgulho”, ressalta.

Fernando Camargo, head da Landside Transportation Brazil – rede de transporte terrestre da A.P. Moller – Maersk, revela que a ampliação da frota nacional faz parte da estratégia global da empresa. “Nossos clientes buscam cada vez mais um serviço com excelência operacional. Aliados com esta sinalização, avançamos na construção de uma rede end-to-end em terra. Os investimentos no Brasil e na ampliação de nossa frota própria irão permitir uma experiência valiosa para a jornada de nossos cliente em linha com a nossa estratégia global”, comenta.

Características

O Constellation 25.460 traz a motorização MAN D26, de 12,4 litros, para entregar 460 cavalos. Para completar o trem de força, o veículo conta com a transmissão automatizada Traxon, com 12 marchas, voltada à aplicação rodoviária. O conjunto foi desenhado para proporcionar o melhor desempenho e o menor consumo de combustível. Além do rendimento, o modelo se diferencia ainda pelo conforto da cabine e direção.