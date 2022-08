Zoológico de Volta Redonda oferece programação especial para quem visitar o local no domingo

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 12:38 horas

Atividades de recreação e educativas serão realizadas por meio de parceria com o Sesc

Volta Redonda- O frequentadores do Zoológico Municipal de Volta Redonda vão contar com programação especial neste domingo, 28. As atividades, que mesclam brincadeiras com ações educativas, ocorrem em parceria com o Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro). Entre as opções estão “Aprenda a física se movimentando”, “Jogos Gigantes”, “Mini Esportes”, “Campanha Cultura de Paz” e “Oficina Anjos da Saúde”, das 9h às 16h.

O coordenador do Zoológico de Volta Redonda, Jadiel Teixeira, destacou que as ações envolvem temas como ciências, cuidado com a saúde e cidadania.

“De forma lúdica, os profissionais passam aprendizado para crianças e jovens. A parceria com o Sesc acontece todo último domingo do mês no zoológico e se torna mais uma atração no espaço que já atrai milhares de visitantes todos os fins de semana”, avisou.

Confira a programação completa:

9h às 16h – ACT – Aprenda a física se movimentando;

9h às 16h – Jogos Gigantes – Dama, Dominó, Volta ao Mundo, Jogo da Velha;

9h às 16h – Mini Esportes – Mini Tênis, Badminton e Mini Tênis de Mesa;

9h às 16h – Campanha Cultura de Paz – Totem e placas com frases e alusão a cultura de paz;

9h ao meio-dia – Oficina Anjos da Saúde – Desenvolvimento de brinquedos que estimulam o relacionamento com profissionais de saúde.

O Zoológico de Volta Redonda fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados de área, na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30, de terça a domingo. A entrada é gratuita.