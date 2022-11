DIÁRIO chega a 10 mil edições e completa 30 anos de fundação

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 19:49 horas

Jornal ainda tem, em seu quadro de funcionários, nomes que fizeram parte da primeira edição

Volta Redonda – Um jornal que nasceu, cresceu e se desenvolveu junto com a região, completa nesta terça-feira, dia 08, a marca das 10 mil edições impressas. E mais: o DIÁRIO DO VALE fez em outubro desse ano 30 anos de fundação. Duas marcas que certamente entram para a história de um jornal que se adequou às exigências de um tempo em que as tecnologias são uma realidade crescente, mas o dever com a liberdade e a verdade também são uma responsabilidade.

Com uma equipe obstinada por informações e por fazer do projeto um sucesso, os fundadores do jornal, os jornalistas Aurelio Paiva e Fátima Brant, mostraram que fizeram a aposta certa ao acreditar no potencial da região. Na época, os dois haviam sido chamados para ingressarem na equipe da “Folha de São Paulo”.

Fátima Brant, lecionava no curso de jornalismo da Sobeu e, assim como Aurélio Paiva, trabalhava ainda em um semanário de Volta Redonda. Os dois descartaram a ida para São Paulo e deram continuidade a uma trajetória profissional consolidada pela dedicação e seriedade.

Juntos montaram a equipe do primeiro diário, com sede em Volta Redonda, e deram o pontapé inicial em um plano que envolvia jornalistas de peso como o saudoso Dicler Simões, ja falecido, e seu filho Dicler de Mello e Souza, que continua na casa.

O jornal nasceu em uma década que mudou o rumo dos acontecimentos. Um deles foi a privatização da CSN. A cobertura de todo o processo, desde as negociações com os trabalhadores da Usina Presidente Vargas, até o leilão na então Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), feita por jornalistas que iam para as ruas e entrevistavam diretores da Companhia e líderes sindicais. A venda na Bolsa de Valores, no Rio, foi acompanhada de perto.

No âmbito da política Paulo Baltazar havia acabado de assumir a prefeitura. Depois veio o atual prefeito Antônio Francisco Neto, que governa o município pela quinta vez, e transformou Volta Redonda em uma referência para todo o país.

Tudo registrado pelo DIÁRIO DO VALE.

O polo metal-mecânico de Porto Real e Resende estava apenas começando a se desenhar e agora abriga empresas de grande porte do setor e trabalhadores de toda a região. Indústrias foram vendidas, fusões foram feitas e novas empresa apostaram no Sul Fluminense.

E tudo isso foi informado à população em tempo real.

Jornalistas estavam presentes nas sessões das câmaras municipais. Relatavam ainda a atuação do falecido bispo Dom Waldyr Calheiros, que tinha uma voz que ecoava não só na Igreja Católica, mas entre todos os segmentos e lideranças da sociedade.

Colunistas de renome como Mário Sérgio, que faleceu há pouco tempo, Zé Marques, também falecido, imprimiram com profissionalismo suas marcas em coberturas de eventos na sociedade.

A marca DIÁRIO DO VALE foi se consolidando e, sem perder a visão do futuro, acompanha de perto as revoluções tecnológicas. Atualmente é um dos sites mais acessados em todo o interior do Estado do Rio e tem o maior número de seguidores em redes sociais como o Facebook, Instagram e WhatsApp.

A equipe também seguia crescendo dentro do próprio DIÁRIO, enquanto outros lançaram voos solos e obtiveram êxito.

O jornal acabou virando uma escola prática de jornalismo, que formou gerações de grandes profissionais, como Rafael de Paiva, atualmente secretário municipal de Comunicação da Prefeitura de Volta Redonda, Lilian Silva, que integra a assessoria de imprensa da Prefeitura de Vassouras, Sandro Rêgo, atualmente em Portugal, João Pinheiro, que passou por grandes jornais da capital e hoje está na Assessoria de Imprensa do time do Fluminense, Fernando Salgado, hoje em São Paulo, onde trabalha com excelência, entre tantos outros que fazem parte dessa história.

O jornalista Tomaz de Castro, é outro orgulho da Redação. É dono da doc.press, uma empresa especializada em notícias de economia e negócios. O atual secretário de Cultura, Anderson de Souza, não pode ser esquecido. Fez grandes charges para as primeiras páginas.

Além disso, o jornal tem profissionais que estão em seus quadros desde o primeiro exemplar. Carlos Henrique, diretor-comercial, participou de todos os projetos e continua na casa. Joel Nunes de Aguiar, ingressou como diagramador e comanda atualmente não só a área de TI (Tecnologia da Informação), como toda a gestão do site, entre outros serviços. Sônia Paes, editora-geral, e o fotógrafo Paulo Dimas integra o time desde o início.

Cláudio Alcântara foi editor do caderno Lazer, e depois partiu para empreender, com seu site “Olho Vivo”; Vinicius Ramos saiu da redação para montar o Folha do Interior, Osmar Neves hoje comanda o Tribuna dos Bairros, Ádamo Gonçalves, que migrou para o agronegócio, e Paulo Moreira, que segue produzindo para as editorias de Política e Economia do jornal.

Presente na vida dos fluminenses durante 30 anos, esse é um marco para todos aqueles que, em algum momento, fizeram parte dessa jornada de sucesso e empreendedorismo.

Nosso agradecimento a equipe, a população e empresários de nossa região que nos abraçou e nos colocou em primeiro lugar, reconhecendo o trabalho desenvolvido.

Lideranças comentam as dez mil edições

Claudio Castro, governador do Estado do Rio: “Cumprimento a direção do Diário do Vale, a quem estendo o meu abraço e reconhecimento aos profissionais que nele trabalham, pela marca histórica alcançada, de 10 mil edições impressas. Essa conquista é motivo de orgulho para todos. Que este diário se mantenha firme na missão de informar seus leitores com transparência, verdade e liberdade”.

Antônio Francisco Neto, prefeito de Volta Redonda: “O Diário do Vale tem uma importância muito grande na construção da identidade de Volta Redonda. Um jornal que ajuda a cuidar da cidade, dando voz à população e deixando seus leitores sempre muito bem informados. A nossa cidade cresce muito e necessitamos ter uma fonte confiável de noticias”.

Rodrigo Drable, prefeito de Barra Mansa: “As 10 mil edições do Jornal Diário do Vale celebram um trabalho extremamente competente realizado pelo jornalista Aurélio Paiva, Dicler Simões e Soninha, e que deram uma dinâmica diferente ao jornalismo do Sul Fluminense, contribuindo de uma forma inquestionável e indelével para a evolução da comunicação em nossa região”.

Sidney Dinho, presidente da Câmara de Volta Redonda: “O Diário do Vale foi um marco na história do jornalismo, não só aqui na região como em todo o Estado do Rio de Janeiro. Passamos a ter um jornal diário de excelência dentro de Volta Redonda e esse marco é motivo de orgulho pra nós”.

Gilson de Castro, presidente da CDL Volta Redonda: “A CDL Volta Redonda parabeniza o Diário do Vale pela marca de 10 mil edições, um dos veículos mais importantes do Sul do Estado, sempre levando as principais notícias para a população da região, com ética, profissionalismo e credibilidade. O Diário do Vale é uma referência quando falamos de jornalismo. Um grande parceiro da região. A comemoração dessas 10 mil edições é, além de um marco, um fato histórico para a nossa cidade. Parabéns a seus diretores, jornalistas e a todos os seus profissionais que constroem essa história de sucesso.”

Levi Freitas, presidente do Sicomércio-VR: “O Diário do Vale é uma referência do nosso jornalismo, sempre trazendo a atualização das notícias da nossa região, um grande parceiro. Dez mil edições que registraram ao longo de décadas os principais fatos do dia a dia e da história da nossa região. Parabéns a todos que fazem parte desse trabalho tão importante para todos nós.”

Luiz Fernando Cardoso, presidente da Aciap-VR: “Desde a sua fundação em outubro de 1992 o Diário do Vale tem sido de grande contribuição para fomento do comércio, da indústria e do agronegócio, não só em Volta Redonda, mas em toda região, também com a sua versão online. A Aciap Volta Redonda, criadora do prêmio Aciap de jornalismo, que tem o objetivo de premiar matérias de cunho econômico e incentivar o jornalismo e a economia regional, parabeniza o jornal pelas suas dez mil edições e que venham mais 10 mil”.

Deputado estadual Gustavo Tutuca: “O Diário do Vale faz parte da história do Vale do Café. Sua importância na democratização da informação e do jornalismo profissional tem sido um marco desde a sua criação, em 1992. Com 30 anos de história, tenho muito orgulho de ter feito parte de algumas destas 10 mil edições. Que venham mais anos e sucesso ao Diário do Vale!”

Luiz Paulo Barreto – Diretor Institucional, Jurídico e de Comunicações da CSN: “O Diário do Vale faz parte da história de Volta Redonda. Há três décadas contribui para que os cidadãos sejam informados sobre o que acontece na cidade e em toda a região, sempre com uma visão imparcial e precisa dos fatos. Parabéns ao Diário pelos 30 anos e pelas 10.000 edições.”

Deputado estadual Jari de Oliveira:“Parabéns ao Diário do Vale por alcançar a marca de 10 mil edições publicadas. Pela credibilidade, pela competência dos profissionais e por uma administração compromissada com a verdade é que todos os dias nos permite acessar às notícias de todo o mundo, com ênfase as da nossa região. Sou leitor do jornal há muitos anos e o Diário segue presente no meu dia a dia como fonte confiável de informação. Que venham mais conquistas nessa história de sucesso”.