Acusada de usar filtros em fotos, Jojo Todynho responde críticas sobre cliques na academia: “Sem retoques, apenas realidade”

No entanto, Jojo não hesitou em responder às críticas, enfatizando a autenticidade da sua imagem e recebendo apoio dos fãs. A cantora respondeu à seguidora com uma réplica afiada, desafiando-a a observar mais atentamente a fotografia e garantindo que não houve manipulação digital para aprimorar sua aparência.

Jojo Todynho não deixou passar em branco as acusações de edição em uma de suas fotos mais recentes na academia. Após compartilhar um registro de seu look fitness, uma seguidora afirmou que a cantora teria manipulado a imagem para afinar a cintura.