Casa de Cultura Arte in Foco celebra 18 anos promovendo arte e cultura em Barra Mansa

A Casa de Cultura Arte in Foco, localizada em Barra Mansa, tem sido um ponto de referência no cenário cultural desde sua abertura em 2 de maio de 2007. Reconhecida por sua diversidade de cursos livres, a instituição oferece uma variedade de opções que incluem artes cênicas, plásticas, artesanato, dança, música, canto e literatura.

Com o objetivo de estreitar laços com a comunidade, a Casa de Cultura Arte in Foco oferece instalações de alta qualidade que enriquecem o cenário cultural local e regional. Além disso, a escola disponibiliza uma gama de recursos, como brinquedoteca, cineteca e biblioteca.



Marcelo Soares, diretor executivo da escola, destaca que o objetivo da Casa de Cultura vai além do ensino artístico. A abordagem lúdica visa não apenas à formação profissional, mas também ao crescimento pessoal de cada indivíduo.

A escola conta com o apoio de diversos parceiros, incluindo o Sest Senat – Unidade Barra Mansa. A parceria já dura quase oito anos e tem contribuído significativamente para o cenário cultural da cidade.

Anualmente, a instituição organiza dois festivais de artes integradas e teatro, proporcionando uma plataforma para os alunos mostrarem seus talentos e promovendo o teatro na região.

O Polo de Cinema é um projeto proeminente na escola. Durante a pandemia, a instituição intensificou seus esforços nesse projeto, produzindo web-séries envolventes e vídeos demonstrando o desenvolvimento dos alunos.

Como parte das comemorações do 18º aniversário da escola, destaca-se a Premiere do Filme “Boa o Suficiente”, realizado em parceria com a Promax Produções sob incentivo da Lei Paulo Gustavo. O filme será exibido no Cine Araujo em 18 de maio no Shopping Park Sul em Volta Redonda – RJ. O filme conta a história de cinco estudantes do ensino médio enfrentando desafios pessoais enquanto lutam para superar as adversidades com ajuda mútua.

Além disso, aconteceu recentemente a audição para o Espetáculo “A Família Addams – Quase um Musical”, projetado para estrear no segundo semestre. A escola também planeja realizar novos projetos de curtas-metragens ficcionais e documentários como parte do compromisso em capacitar seus alunos e oferecer oportunidades no campo audiovisual.

Para mais informações sobre a Casa de Cultura Arte in Foco:

– Endereço: Rua Madre Filomena, nº 36 – Centro – Barra Mansa

– Telefone: (24) 3323-0810

– Instagram: @arteinfocobm

– Página: www.facebook.com/casadeculturaarteinfoco/