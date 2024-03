Clube Fotofilatélico, em Volta Redonda, sediará a sétima temporada do “Pequenas Leituras”

O Grupo Cênico Estudarte está prestes a comemorar seus vinte e um anos de fundação e lança a sétima temporada do Pequenas Leituras com o primeiro episódio vindo a público no dia 24 de março, a partir das 16 horas, no Clube Fotofilatélico, Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A entrada continuará sendo gratuita e o espectador só paga a consumação, que agora será em pipoca, refrigerante, água e guloseimas

Escalados para o elenco estarão os atores Isadora Andrade, Júlia Werly, Pedro Antônio e Rodrigo Hallvys, esse último assinando a direção geral do evento, que se tornou pioneiro em leituras dramatizadas mensais em setembro de 2019, quando foi lançado, quebrando o tabu sobre eventos culturais em noites de quinta-feira.

-Foram seis temporadas durante a semana e, quando lançamos o projeto, em 2019, fomos questionados sobre formação de plateia. Pois bem, formamos e enchemos a primeira casa a ponto de precisarmos mudar de endereço por super lotação. Agora resolvemos experimentar uma feitura de tardes culturais para domingo para atender parte do nosso público que está estudando durante a semana à noite – explica Hallvys.

O alto volume de produções do Estudarte já é conhecido, dificilmente o grupo passa um mês sem estar com algum projeto em cartaz. Um exemplo foi a décima primeira edição do festival de teatro que o grupo produziu no Teatro Gacemss 2 em fevereiro, entre o fim da temporada anterior e a que começará neste mês. “São muitos integrantes e precisamos criar rodízio e possibilidade para que todos estejam em exercício de preparação para além das Oficinas de Atores que temos no Gacemss. O Pequenas Leituras prepara os atores nas características de improvisação e aspecto vocal, enquanto vãos e adaptando para a atmosfera dos espetáculos que produzimos na RH Soluções Artísticas”, destaca o diretor, mencionando a empresa responsável pelas produções do Estudarte e de outras áreas, como literatura e música.

A formatação será mantida. Serão trinta e quatro pequenas cenas apresentadas em cada episódio, que é dividido em três blocos durante a execução cênica. Temas cotidianos, com elementos surpresas nos comportamentos das personagens são parte da fórmula que fez o Pequenas Leituras formar público e alcançar um número considerável de temporadas.

-O próprio elenco se diverte com a reação da plateia. Torna-se um desafio gostoso para os atores enquanto exercitam sua criatividade – finaliza Hallvys.