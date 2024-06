Dr. Sérgio Cruz destaca a importância de apoiar eventos culturais e de entretenimento no Sul Fluminense

O Dr. Sérgio Cruz está por trás de vários eventos que acontecem no Sul Fluminense. Juntamente com a Rid Eventos, ele trouxe grandes shows para a cidade de Volta Redonda. O primeiro foi o show do Gusttavo Lima e Dubdogz, em 2022 e, no ano passado, foi a vez do o cantor Lulu Santos em sua turnê Barítono. No mês passado, a cantora Paula Toller sacudiu a cidade com sua turnê de comemoração aos 40 anos de carreira. Os shows trouxeram momentos de nostalgia e reuniram mais de 30 mil pessoas no Clube dos Funcionários.

Agora, a expectativa está voltada para o show da cantora Ana Castela e Luan Pereira no Festival Cidade Sertaneja, que acontece no próximo domingo, dia 16.



“Apoiar eventos culturais e de entretenimento é essencial para o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Esses eventos não só proporcionam lazer e diversão para a comunidade, mas também movimentam a economia local, gerando empregos e oportunidades”, afirma Dr. Sérgio Cruz.

Além dos grandes shows, Dr. Sérgio também apoia todos os eventos do colunista Fábio Soares, como o Prêmio Mulher Real e o Prêmio Comunicação. Ele também foi um dos patrocinadores do Talk Delas, evento realizado pelo jornal Diário do Vale no Teatro Gacemms.

“Estou muito feliz em ver o impacto positivo que essas iniciativas têm na vida das pessoas e na nossa cidade. Continuarei a investir e a apoiar projetos que tragam benefícios para todos”, finaliza o médico.