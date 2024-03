Kefera Buchmann conta qual requisito para se relacionar com homens

Kefera Buchmann, aos 31 anos, revelou em suas redes sociais que considera a força física um requisito para se relacionar com homens após uma rotina de treinos pesada. A youtuber brincou com especulações sobre um possível envolvimento com um ‘maromba’, destacando que agora vê a força como um pré-requisito essencial.



Eslovênia Marques, ex-BBB, atraiu olhares com um vídeo de biquíni pink exibindo seu corpo escultural, recebendo uma enxurrada de elogios dos seguidores. Recentemente, ela compartilhou sua transformação estética desde sua participação no BBB 22, refletindo sobre sua evolução pessoal.



O viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura, surpreendeu as redes ao revelar seu relacionamento com o ator Cristhian Vieira, destacando uma mensagem de renovação e coragem após o luto. Sua atitude reflete sua jornada de superação e celebração da vida, enquanto ressalta a importância de honrar o passado e seguir adiante.



♠️ Graciele Lacerda respondeu às acusações de zombaria contra sua enteada, Wanessa Camargo, negando qualquer provocação e classificando as alegações como fofocas. Em uma publicação religiosa, ela também abordou o tema das críticas e deixou um conselho aos seguidores.

♠️ O ex-ator da Globo, Felipe de Carolis, criticou Carolina Dieckmann por comentários sobre Yasmin Brunet no “Big Brother Brasil 24”, sugerindo falta de credibilidade. Ele destacou a diferença entre o jogo e a realidade, expressando desapontamento c om Dieckmann e afirmando conhecer profundamente ambas as partes.

♠️ Luana Piovani reagiu com ironia após se tornar alvo de piadas em um programa de humor português por suas comparações entre Brasil e Portugal. Ela brincou com sua própria relevância e prometeu continuar gerando conteúdo para os humoristas com suas comparações entre os dois países.

Advertisement



Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram uma turnê conjunta que deixou os fãs animados. Com sete shows planejados em várias cidades do Brasil, a dupla promete encantar o público com sua música. O anúncio gerou grande expectativa entre os seguidores, enquanto rumores sobre um possível show gratuito de Madonna na Praia de Copacabana também aumentaram o entusiasmo dos fãs de música.



Mel Maia revelou em suas redes sociais estar há três meses sem progressiva, marcando o início de sua terceira tentativa de transição capilar. Esse passo reflete seu compromisso com a aceitação de sua beleza natural, enquanto ela também compartilha os desafios pessoais de conciliar sua nova rotina de exercícios físicos com o namoro à distância com o surfista português João Maria.



O ator pornô Kid Bengala, aos 69 anos, fez uma harmonização íntima para aumentar a grossura de seu órgão genital com ácido hialurônico, argumentando que para as mulheres a grossura é mais importante que o tamanho. O assunto causou alvoroço na web.