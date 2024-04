Madonna comenta sobre sua vinda ao Brasil e dispara: ‘Safada is coming to Rio!’

Madonna agitou as redes sociais ao revelar sua tão esperada vinda ao Brasil em uma publicação impactante no Instagram na última quinta-feira.

Em um tom descontraído, a diva pop anunciou: “Preparados? ‘Safada’ está chegando ao Rio!” acompanhado de uma foto sugestiva. A trilha sonora escolhida para o anúncio não poderia ser outra senão o sucesso “Faz Gostoso”, uma colaboração explosiva com a estrela brasileira Anitta.

A postagem provocou uma onda de entusiasmo entre os fãs e celebridades locais, com comentários efusivos de Ivete Sangalo e Pabllo Vittar. “Vem com tudo!”, exclamou Ivete, enquanto Pabllo deixou emojis de fogo e corações.

O aguardado show gratuito está marcado para acontecer na deslumbrante praia de Copacabana, no coração do Rio de Janeiro, às 21h45 do dia 4 de maio. Este evento histórico encerra a aclamada The Celebration Tour, na qual Madonna celebra quatro décadas de sucesso. Com patrocínio do banco Itaú, essa será a única parada da turnê na América Latina, prometendo uma noite memorável para os fãs brasileiros e além.