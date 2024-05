Paula Toller leva o público ao delírio no show de comemoração aos 40 anos de sucesso em Volta Redonda

Paula Toller celebra quatro décadas de uma carreira brilhante com a turnê “Amorosa”, uma jornada nostálgica aos tempos áureos do Kid Abelha. O primeiro espetáculo aconteceu neste sábado (4) em Volta Redonda (RJ), no Ginásio do Clube dos Funcionários, com o apoio do cirurgião plástico dr. Sérgio Cruz e da Rid Eventos.

O evento transportou o público para uma atmosfera repleta de emoção e lembranças, com um repertório que abraça desde os grandes clássicos, como “Pintura Íntima” e “Como Eu Quero”, até os mais recentes lançamentos da artista.

No Camarote box, em frente ao palco, o dr. Sérgio recebeu a imprensa, amigos e convidados para uma viagem ao tempo, curtindo os sucessos da cantora.

Paula Toller, com sua presença magnética, envolveu a plateia em uma energia contagiante, estabelecendo uma conexão única entre palco e público. Seu carisma e talento proporcionaram momentos inesquecíveis, marcando o evento como um dos mais memoráveis da história cultural de Volta Redonda.

Além disso, a iniciativa do cirurgião plástico dr. Sérgio Cruz em patrocinar o evento demonstra seu apoio não apenas à cultura local, mas também ao talento artístico nacional, consolidando sua posição como um importante incentivador da arte e da música no Brasil.