Diário Pet: a importância da atenção aos pets

A importância da atenção aos pets

Uma das dúvidas de alguns tutores é a importância de brincar com seus pets. Para ter uma ideia muitos adotam ou compram animais e os deixam sozinhos em suas casas, por vários motivos, causando um stress muito alto principalmente nos cães.

Se esse é o seu caso, fique atento e mude o comportamento.

Segundo a veterinária Laura Martins, brinquedos são essenciais para melhorar a saúde de seu pet., porque além de estimular o bom funcionamento do organismo, uma simples brincadeira com o seu melhor amigo melhora o equilíbrio e a lubrificação das articulações.

Atividades recreativas ajudam a manter a saúde em dia e evitar que eles fiquem acima do peso e ter um tempo de qualidade para brincar também traz benefícios mentais para os cães e gatos e também para o tutor que acaba praticando exercícios e junto com eles evitando a ansiedade e o tédio e ajudando a manter o cérebro do animal sempre ativo.

“Cães são animais sociais, e as pessoas que moram com ele fazem parte da matilha deles, e é normal brincar, gastam energia, se divertem. Assim como os cachorros, os gatos também precisam ser incentivados a atividades recreativas. Em geral, os animais que interagem com seus donos e outros pets são mais dóceis, sociáveis e receptivos” explica Laura.

Confira dicas para inovar nas atividades com o animal de estimação:

Brinquedos

Os pets, como cachorros e gatos, são apaixonados por brinquedos pequenos, como as bolinhas. Por isso, invista neste tipo de acessório para trabalhar principalmente sua movimentação.

Passear

Indicada para os cães, uma boa caminhada ao lado do tutor é essencial para deixar os animais mais relaxados. Ao levar o seu cachorro para passear fora de casa, você estará ajudando-o a reduzir o risco de doenças no coração, diabetes e obesidade, reforça a especialista.

Caixas de papelão

Uma simples caixa de papelão pode ser um brinquedo interessante para os gatos que ficam mais tempo sozinhos. “A caixa pode proporcionar entretenimento e distração. Ela também servirá como um espaço para relaxamento e descanso dos gatos. Os felinos adoram brincar com tudo que seja macio ou que tenha papelão e uma boa alternativa é levar esses objetos para a rotina deles” comentou.

Posso dar gelo ao meu pet

Uma onda de calor vai estar de volta à nossa região e precisamos estar atentos não só a nossa saúde, mas também a dos nossos pets.

Uma das dúvidas que sempre surge em relação a eles é se podemos dar gelo para aliviar o calor.

Segundo vários estudos realizados não há nada que impeça. Muito pelo contrário.

Se você der gelo para seus animais de estimação, é muito pequeno o risco de que eles possam danificar os dentes se estão mastigando pedaços muito grandes. O ideal é colocar os cubos de gelo na água e deixar que o animal decida se os come ou se deixe que eles descongelem.

Grandes campeãs

Muitos não sabem – e eu confesso que nem imaginava que existia, uma raça de galinha que põem 350 ovos por ano. É a Paraíso pedrês (foto) que foi criada pelo brasileiro Luiz Emmanuel Bianchi, que dedicou ao desenvolvimento de uma ave caipira genuinamente brasileira.

Após anos de estudos, pesquisas e cruzamentos surgiu a linhagem Paraiso Pedrês, resultante do melhoramento genético, seleção acentuada e resgate das melhores características de diversas aves.

Ela é uma ave totalmente adaptada ao nosso clima, com grande rusticidade, plumagem mista e ótimo ganho de peso.