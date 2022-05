AAP-VR completa 49 anos com crescimento contínuo

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 17:17 horas

Volta Redonda – A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) completa 49 anos de fundação nesta sexta (20). A associação destaca que apresenta um crescimento contínuo, com inaugurações e projetos novos a cada ano. Desta vez, no próprio dia 20, haverá a aula inaugural do Curso de Inclusão Digital para pessoas com 60 anos ou mais, conquistado por emenda parlamentar do deputado Delegado Antônio Furtado. A solenidade será no posto avançado da AAP-VR em Barra do Piraí, mas as aulas acontecerão também em Volta Redonda e Pinheiral.

A programação das comemorações dos 49 anos da Associação dos Aposentados e Pensionistas, após a aula inaugural do Curso de Inclusão Digital, seguirá na sede campestre da entidade, em Pinheiral, com uma visita orientada de autoridades convidadas e almoço. À noite, a partir das 20 horas, acontece o baile especial de aniversário, com shows do Forró Pé Quente e da dupla Eder e Leandro, na sede da Vila Santa Cecília, em frente a Praça Pandiá Calógeras.

Para o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, comemorar mais um aniversário, saindo de uma pandemia, com inauguração, é motivo de júblilo.

“Vamos comemorar muito estes 49 anos. A nossa associação provou a sua força, crescendo mesmo na pandemia, criando, por exemplo, a Clínica da Mulher Clara Sabença e inaugurando o Centro Integrado de Saúde e Assistência, no bairro Nossa Senhora das Graças. Temos certeza de que no ano que vem, com o cinquentenário de nossa entidade, a festa vai se ainda maior”.