ACIAP-BM premia empresas no ‘Melhores do Ano 2023’

Barra Mansa – O Prêmio Melhores do Ano 2023 da ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), foi realizado na noite de sexta-feira (22), no Espaço M. O evento reuniu empresários, autoridades, convidados para assistir a premiação das empresas que se destacaram em Barra Mansa. As grandes vencedoras da noite foram as empresas Hortifruti da Mineira, na categoria Comércio; Carvão Guedes, na categoria Indústria; Ulisses Laticínios, na categoria Agropastoril e Grupo Contatto, na categoria Prestação de Serviços, que foram eleitos por votação popular pelo site da entidade, com mais de 60 mil votos.

Foram premiadas ainda a empresa Biosolvit, na categoria Inovação; e entidade APAE, na categoria Responsabilidade Social e o empresário Severino Vieira da Silva como Personalidade do Ano. O evento contou com o apoio do Sindpass, Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa e Vibe FM.

– Quero parabenizar a todos os indicados, empresas e pessoas sérias, comprometidas e que contribuem muito com o desenvolvimento da cidade, gerando emprego e renda e movimentando a economia de Barra Mansa. E em especial, parabenizo os vencedores, escolhidos por uma votação popular maciça, de mais de 60 mil votos, que mostrou a força da ACIAP-BM e das empresas envolvidas no prêmio – destacou o presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás.

A noite começou com algumas homenagens rendidas pela ACIAP-BM e a apresentação de um novo projeto da entidade. A primeira foi feita ao Projeto Música nas Escolas, que originou a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, e que esse ano completa 20 anos. E a segunda aos envolvidos na criação da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa (CDBM), da qual a ACIAP-BM é sócia minoritária junto à Prefeitura. Receberam a homenagem o presidente da CDBM, Bruno Paciello, o prefeito Rodrigo Drable, e o presidente da Câmara Municipal na época da assinatura da lei que aprovou a criação da companhia, Luiz Furlani.

– Um projeto grandioso, iniciado no governo do saudoso ex-prefeito Roosevelt Brasil, que leva o nome de Barra Mansa a todos os cantos e é um orgulho para nossa cidade. Nas comemorações dos nossos 90 anos, celebramos também os 20 anos desse projeto de sucesso. E a Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa é um marco para o município, que tem em sua localização, áreas disponíveis e logística privilegiada, atrativos para a instalação de empresas e, com certeza, a CDBM vai alavancar esse processo, criando a oportunidade de mais investimentos para a cidade – afirmou Gattás.

Além das homenagens, foi lançado, durante o evento, um novo projeto da ACIAP-BM, que se tornou referência nacional. Idealizado pela entidade, o Manual de Atendimento ao Portador de Deficiência contou, para sua elaboração e confecção, com a parceria do Sebrae, da Apae, e da vereadora Luciana Alves, presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Portadores de Deficiência da Câmara Municipal de Barra Mansa. Ele será distribuído e utilizado pelo Sebrae em todo o país.

– Esse manual visa trazer informações relevantes para o atendimento ao portador de deficiência e seus familiares. A inclusão social é de suma importância para termos uma sociedade mais justa e receptiva às diferenças. E é com muito orgulho que vemos uma ideia nascida na ACIAP-BM se tornar referência nacional neste manual, que será uma contribuição de nossa Casa para buscar um atendimento melhor e mais inclusivo – explicou o presidente da ACIAP-BM.

O evento contou ainda com a posse festiva da Diretoria Executiva da entidade para a gestão 2023/2025. O presidente Matheus Gattás, reeleito, foi empossado pelo presidente do Conselho Superior da ACIAP-BM, Rafael Teixeira Junior. “Com muita alegria e orgulho, em nome do Conselho Superior, te dou a posse para a merecida função de presidente da Associação Comercial para o próximo biênio. Aspiro que você consiga colocar toda a sua potencialidade para conduzir esse time de campeões e que faça a diferença. Que seu trabalho ao longo desse período possa fortalecer ainda mais os pilares da ACIAP, defendendo incondicionalmente os nossos associados”, falou Teixeira.

Em seguida, o presidente deu posse à sua diretoria, composta por mais 19 membros. Gattás apresentou os diretores, falando um pouco sobre cada um deles e, em seu discurso, destacou algumas das mais recentes lutas e ações da entidade, como a criação do CMEC estadual e municipal; a inauguração do prédio ACIAP Business Center; os projetos Café com Negócios e Encontro de Mulheres; a implantação da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa; o apoio à volta de eventos como as exposições agropecuárias e Flumisul; a solicitação e obtenção, junto à concessionária responsável, da instalação de cancelas mais seguras nas passagens de nível no Centro da cidade; a mobilização pela reativação da linha férrea entre Barra Mansa e o porto de Angra dos Reis, o encontro com o presidente da República, então em exercício, Geraldo Alckmin, entre outras.

– É muito marcante, para nós, amantes dessa cidade, estarmos aqui, nesse ano tão emblemático, são 90 anos de lutas e história dessa associação. Barra Mansa precisa e merece se destacar e acredito que seja uma missão para todos nós aqui pensarmos no que fazer para que isso aconteça. Para as ideias que surgirem, afirmo, a Associação Comercial está de portas abertas para discutir e fazer acontecer – concluiu ele.