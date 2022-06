Aciap-BM realiza Encontro de Mulheres

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 18:39 horas

Barra Mansa – A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realiza, no próximo dia 30 de junho, mais uma edição do Encontro de Mulheres. O evento acontece às 7h30, no auditório da entidade e terá como convidada a jovem empreendedora Jade Correa, que vai falar sobre a experiência de montar o próprio negócio – ela é proprietária da Leve Padaria, uma panificadora especializada em pães de fermentação natural.

O Encontro de Mulheres é um projeto da entidade que começou a ser realizado em 2019, na gestão da então presidente, Denyse Singulani, que hoje está, junto à atual vice-presidente Fernanda Moysés, à frente da reativação dos encontros. O objetivo é apresentar, a cada reunião, um tema diferente voltado para a economia.

— Cada vez mais cresce a participação feminina no mercado de trabalho, no setor econômico, no empreendedorismo. Nossa intenção é, além de trazer informações, criar a troca de experiências entre as mulheres que participam dos encontros – explicou Denyse.

No entanto, ela ressalta que a participação masculina é bem vinda.

— Há homens que perguntam se podem participar e vêm para os encontros. Não há problema, pelo contrário, somamos experiências — concluiu ela.

O próximo encontro terá como tema “Empreendendo do Zero: Case Leve Padaria”. A palestra será ministrada pela empreendedora Jade Corrêa, que contará como começou seu negócio. Formada em Administração de Empresas pelo IBMEC, Jade, de 30 anos, começou a empreender em 2018, vendendo granola. “Sempre quis ter meu próprio negócio e, em 2018, comecei a empreender produzindo granola em casa e vendendo de porta em porta. Vou contar toda essa trajetória até a abertura da padaria no encontro, as participantes podem esperar uma boa história empreendedora”, ressaltou ela.

Para participar do evento, basta fazer a inscrição gratuitamente pelo WhatsApp (24) 98129-8862 ou pelos telefones (24) 3323-4861 e 2106-1077.