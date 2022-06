Aciap-BM recebe novos comandos da PM e outras forças de segurança

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 18:58 horas

Durante reunião, presidente da entidade solicitou criação de ronda específica para zonas comerciais

Barra Mansa – A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou, na noite de segunda (06/06) uma reunião para apresentar os novos comandos da PM (Polícia Militar). O encontro foi feito em conjunto com o Conselho Comunitário de Segurança do município (do qual a entidade faz parte) e reuniu representantes das forças de segurança – polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Guarda Municipal – dos setores público e privado, entidades e associações de moradores.

Foram apresentados os novos comandantes do 28º Batalhão da Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins Gomes, e da 2ª Cia/Barra Mansa, 1o tenente Flávio Nascimento Queiroz. Na ocasião, também foi realizada uma homenagem pelos serviços prestados ao 1o tenente Ricardo Cunha, que comandava anteriormente a 2ª Cia e agora desempenhará novas funções na Polícia Militar.

Durante a reunião, conduzida pelo presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, e pela presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Regina Dornas, foram colocados em pauta assuntos como segurança nas áreas comerciais, a ronda feita no Centro com as bicicletas, as rondas Rural e Escolar, a importância da integração entre as forças de segurança, entre outras questões referentes ao tema.

O presidente da Aciap-BM deu as boas vindas aos novos comandantes e destacou o bom relacionamento e a parceria da entidade com as forças policiais, ressaltando a importância dessa boa relação. Ele destacou o trabalho e a sensação de segurança trazida pelas guarnições da Ronda Rural e da PO Bike (Policiamento Ordinário de Bicicleta), ações bastante elogiadas, que vieram a atender as demandas apresentadas pela entidade à Polícia Militar. Em novembro do ano passado, a Aciap-BM doou as bicicletas utilizadas nas rondas.

– Foram ações muito elogiadas por nossos associados, pois trouxeram uma sensação maior de segurança. A Ronda Rural foi uma iniciativa que veio ao encontro das solicitações nas áreas rurais do município. No Centro, a ronda com as bicicletas também foi uma iniciativa muito boa para os comerciantes, gerando uma proximidade maior com a polícia, além da agilidade no atendimento – falou ele.

Matheus falou ainda sobre uma recente onda de furtos e arrombamentos ocorridos no comércio de Barra Mansa e relatou a necessidade da criação de um patrulhamento nas áreas comerciais da cidade, tanto no Centro, como as localizadas em outros bairros. “Aproveitamos para dar as boas vindas e também a oportunidade de trazermos nossas demandas. Essas ocorrências diminuíram, mas ainda não acabaram. Sabemos como o efetivo é limitado, mas que possa ser criada uma rotina de patrulhamento nessas zonas comerciais”, solicitou.

A presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Regina Dornas, também deu as boas vindas e aproveitou para convidar os dois comandantes a participarem das reuniões do conselho. “Barra Mansa tem essa peculiaridade, da união das forças de segurança, que trabalham junto com as entidades, Prefeitura, para buscar melhorar a segurança em nossa cidade. Faço aqui o convite para que participem das nossas reuniões e agradeço imensamente a presença de vocês hoje aqui”, disse Regina.

O comandante do 28º BPM, coronel Ronaldo Martins, fez uma breve apresentação de seu currículo e relatou alguns dados sobre Barra Mansa. “Tenho muito apreço por essa região e garanto que viemos aqui para acrescentar. Nos empenharemos cada vez mais para trazer essa sensação de segurança. Vamos continuar com o que está dando certo, aperfeiçoando”, destacou. Martins alertou ainda para a necessidade da população fazer os registros das ocorrências, o que ajuda a identificar onde e como a PM pode agir. “Recebemos a demanda de furtos, principalmente à noite, nessa região, mas as pessoas não têm feito registro. Ele é importante para orientar nossas ações”, orientou.

O 1º tenente Flávio Queiroz, comandante da 2ª Cia/Barra Mansa, afirmou que está no 28º batalhão há dois anos e meio, o que, segundo ele, proporcionou que tivesse um bom conhecimento da área do município. “Chego nesse momento muito animado. Me sinto muito feliz de estar aqui e me vi surpreso, nesses dias que já estou aqui, com o quanto a comunidade é aderente à segurança pública, todos muito interessados, engajados e isso faz toda a diferença. Nosso objetivo é agregar, somar, dar continuidade e melhorar o bom trabalho já realizado aqui”, concluiu o tenente.

Estiveram presentes também representantes da Prefeitura de Barra Mansa, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sub-Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Câmara Municipal, OAB-BM (Ordem dos Advogados do Brasil), APAE-BM (Associação de Pais e Amigos do Excepcional), CDL-BM (Câmara dos Dirigentes Lojistas), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Rotary Club Alvorada, Rotary Club Barra Mansa Sul, Santa Casa, Loja Maçônica Independência e Luz e das associações de moradores dos bairros Vila Principal, Morada da Granja e São Sebastião.