Aciap de Barra Mansa abre inscrições para seminário sobre energia solar

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 20:30 horas

Barra Mansa – A Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (ACIAP BM) abriu na manhã desta quarta-feira (29) as inscrições para o 1º Seminário de Energia Solar Fotovoltaica de Barra Mansa. O evento gratuito será no dia 17 de fevereiro, a partir das 18h, na sede da entidade, na Avenida Domingos Mariano, nº196, no Centro.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro, pelo telefone 2106-1077.

O objetivo é apresentar aos participantes a importância da geração distribuída de energia (GD) e os benefícios e oportunidades da energia solar fotovoltaica para produtores rurais e empresas do Sul Fluminense.

O vice-presidente da pasta agropastorial da ACIAP BM, Carlos Magno Gomes Araújo, comentou que há necessidade de debater o problema energético.

– A crise energética afeta não só o setor empresarial, mas toda a população. É preciso discutir alternativas viáveis que promovam a sustentabilidade dos negócios e a economia do país – defendeu Carlos.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a fonte mais utilizada pelos brasileiros para micro e mineração distribuída de energia é a solar fotovoltaica. São 82,6 mil micro e mini usinas espalhadas por todo o país, com cerca de 870 megawatts (MW) de potência instalada.

Na região Sul Fluminense, municípios como Barra do Piraí, Valença, Vassouras e Rio das Flores já possuem usinas solares em funcionamento.

O presidente da ACIAP BM, Bruno Paccielo, destacou que Barra Mansa possui uma das melhores radiações solares do estado do Rio de Janeiro.

– Acreditamos que esse setor vai possibilitar novas oportunidades de negócios tanto para os produtores rurais, que podem implementar fazendas solares, quanto para empresas da região, que podem ter acesso a uma energia mais barata e limpa – concluiu o presidente.

O deputado federal Luiz Antônio Corrêa, membro da comissão da Câmara criada para debater o novo código de energia brasileira, será um dos palestrantes. Além dele, representantes de empresa do setor estão confirmadas no evento.