Aciap e CDL apresentam projeto de Natal para Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 09:20 horas

Barra Mansa – A CDL Barra Mansa e a ACIAP apresentaram projeto natalino para o final deste ano, durante reunião com diretores das entidades e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. A proposta visa incentivar adesão ao público às programações festivas de final de ano.

O presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, explicou que o projeto visa unir forças para enfeitar as ruas do Centro. “É um projeto de grande investimento da CDL e da ACIAP, com o apoio da prefeitura. Um presente dessas entidades para a população de Barra Mansa. Acreditamos que deixar a cidade bonita reflete diretamente na autoestima das pessoas, especialmente neste período tão delicado que estamos atravessando”.

A expectativa das entidades é contar também com o apoio da Fundação Cultura Barra Mansa em promover atrações junto com o projeto. “A Orquestra Sinfônica, por exemplo, seria uma bela apresentação para compor a ação e deixar o período natalino ainda mais bonito em nossa cidade”, disse o presidente da CDL. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Jair Francisco Gomes, acredita que a cidade necessita deste momento, que trará bons frutos não só para o comércio como para a população em geral, e se comprometeu em levar a proposta ao prefeito Rodrigo Drable.

Também presente ao encontro, o vice-presidente comercial da ACIAP, Matheus Gattás Alves da Silva, falou da importância de se resgatar a autoestima da cidade. “Vivemos uma crise econômica muito difícil e, quando estávamos nos recuperando, fomos surpreendidos por uma pandemia. Ao mesmo tempo em que o comércio era o setor mais atingido, milhares de pessoas choram por mortes por conta da Covid-19. Por isso, este ano, pensamos num Natal que abordasse o renascimento, a esperança. Foi um ano muito complicado e queremos trazer para Barra Mansa o otimismo e a fé por dias melhores para 2021”, declarou.

O projeto

O projeto está em fase final, de assinatura de contrato e pretende enfeitar o centro da cidade, como forma de preparar o local para o período festivo, visto também que a pandemia instalada no começo deste ano afetou diretamente as vendas do setor varejista. A iniciativa visa, ainda, reascender na população o espírito de Natal. Entre as vias que irão receber os ornamentos estão: a Avenida Joaquim Leite; a Rua Domingos Mariano; a Rua São Sebastião; a Rua Dr. Mário Ramos; a Praça da Liberdade e da Matriz. Enfeites com grandes luminosos, estruturas metálicas e LEDs estão sendo contemplados. Também árvores 3D, presépio, bolas, estrelas, luas deixarão a cidade mais brilhante somada a ornamentos de cometas distribuídos em pontos estratégicos, entre outros itens decorativos que serão divulgados posteriormente.

Segundo as entidades, grandes surpresas estão por vir com a decoração desse projeto de Natal para Barra Mansa!