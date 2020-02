Aciap realiza feira de fomento às franquias em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 10:50 horas

Volta Redonda – A Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR) e Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), apresentam nessa próxima quarta-feira, 19, às 10h30min, na sede da Aciap, a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba. O evento será nos dias 27 e 28 de março, em Volta Redonda, e objetiva fomentar o crescimento de franquias no interior do Estado e o desenvolvimento da região.

A feira será uma parceria entre a Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) com a Associação Comercial de Volta Redonda e cerca de 30 outras cidades ao entorno, incluindo municípios de Minas e São Paulo.

De acordo com o diretor de relações institucionais da ABF Rio, Rogério Gama, Volta Redonda foi escolhida para sediar a feira por se destacar entre os 10 municípios que mais crescem em numero de franquias no Estado. “ A feira promete ser um grande evento. Será realizada numa área de 1200m² no Shopping Park Sul. A adesão de empresas franqueadoras está sendo muito boa.

Restam poucas unidades de estandes à venda. Além disso, o evento está sendo preparado aos moldes Expo Franchising ABF Rio. Contará com salão de negócios e palestras gratuitas para capacitar franquiados, e empreendedores interessados em franquias, entre outras novidades”, adiantou Rogério. O Presidente da Aciap-VR, Luís Fernando Cardoso, conta que realizar uma grandiosa feira como esta é um sonho antigo da entidade que está se tornando realidade.

Nosso objetivo é fazer dessa feira um evento anual para trazer desenvolvimento para toda a região, aumentando a renda per capita, estimulando a abertura de novos negócios e a geração de novos postos de empregos”, finalizou Cardoso.