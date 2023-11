Aciap-VR abre venda de estandes para o Liquida VR 2024

Volta Redonda – A Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) de Volta Redonda lança nesta quinta-feira (30) a Liquida VR 2024. O evento chega ao 10a Edição com a expectativa de que mais de 120 mil pessoas passem pela Ilha São João entre os dias 6 e 9 de junho. Para ampliar as possibilidades de negócio, a Aciap lança nesta quinta-feira, das 10h às 20hs, a venda de estandes para 2024, até sexta feira às 17h, nesses dois dias os empresários que fecharem seus espaços terão descontos exclusivos. O evento é na sede da Aciap, no bairro Aterrado.

De acordo com o presidente da Aciap-VR, empresário Maycon Abrantes, o lançamento é um momento estratégico para as empresas escolherem e definirem suas posições no evento. Segundo ele, o Liquida VR é a feira de negócios que mais reúne público no interior do Estado do Rio.

– Nesse dia, por ordem de chegada, os expositores vão poder escolher os seus stands. Deixamos um mapa para que possam visualizar melhor o formato do evento e fazer suas escolhas. É fundamental esse lançamento para quem sempre apostou na feira e para quem quer fazer seus primeiros contatos de negócio com o público – disse o presidente.

Para Maycon, a expectativa de sucesso para o evento de 2024 se repete, segundo ele, devido a recuperação econômica da região no período pós-pandemia. “Como na 9ªedição, a Associação Comercial de Volta Redonda, tem como prioridade, o conforto e a segurança, que será 24horas com uma equipe muito bem qualificada, sistema de monitoramento em todo a extensão do evento, limpeza constante de toda área, acesso gratuito à internet em toda a feira através de Qr-code”, explicou o presidente da Aciap-VR.

Novo layout e Festival Gastronômico

Lançada pela Aciap em 2014, a Liquida VR irá realizar a sua 10ª edição no Parque da Ilha São João, em Volta Redonda. A principal proposta é oferecer bens de consumo a preços reduzidos, contemplando diversos segmentos, como vestuários, móveis, decoração, material de construção, espaço pet, cursos, automóveis, além de uma área voltada para o entretenimento com espaço gastronômico, área kids e shows regionais. No ano de 2024, em comemoração a 10ª edição, a feira estará de cara nova. “Em breve iremos lançar um rebranding da marca, novo layout da feira e do festival gastronômico. Em 2023 recebemos mais de 120 mil pessoas, numa feira com mais de 100 estandes e mais de 20 estabelecimentos de comidas e bebidas na área do Festival Gastronômico.

A Feira – A entrada é gratuita com campanha de doação de alimentos para o Conselho Municipal de Segurança Alimentar para as instituições carente de Volta Redonda. O evento conta com amplo estacionamento com segurança, área de embarque e desembarque para táxi e carros de app, e para os usuários de transportes público a realizadora do evento junto a Prefeitura de Volta Redonda já estão trabalhando juntas para oferecer as melhores condições e viabilidade para sua locomoção.