Aciap-VR discute Plano Diretor

Volta Redonda – Um grupo de trabalho formado por integrantes da Aciap-VR se reuniu após a audiência pública realizada na segunda-feira para analisar a proposta do Plano Diretor enviada pelo Executivo á Câmara Municipal e as emendas apresentadas pelos vereadores. O grupo discutiu as emendas que serão necessárias enviar para adequar o projeto de revisão às necessidades apontadas pela Aciap-VR para o desenvolvimento do município.

O vereador Jorginho Fuede recebeu as emendas propostas pelo grupo de trabalho e vai discuti-las e propor sua inclusão no Plano Diretor.

— O Plano Diretor municipal foi instituído pelo Estatuto das Cidades, uma lei federal, para que todos os municípios definissem, junto com a sociedade, as diretrizes e planejamento para seu desenvolvimento social e econômico. Portanto, a Associação Comercial, cumprindo seu papel de discutir o desenvolvimento econômico da cidade, abriu essa discussão interna com técnicos da área, pra então propor o que entendemos ser de interesse da cidade — disse o presidente da Aciap-VR, Maycon Abrantes.