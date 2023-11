Acordo do turno pode injetar R$ 20 milhões no comércio de VR

Volta Redonda – A CSN tem, atualmente, cerca de quatro mil trabalhadores fazendo turno de revezamento de oito horas. Caso eles aceitem uma das propostas da empresa, que oferece, de duas formas diferentes, R$ 5 mil a cada trabalhador do turno, a compensação vai chegar a R$ 20 milhões. O comércio de Volta Redonda vai agradecer, penhorado, pelo dinheiro que vai circular a mais na cidade, junto com o dinheiro do décimo-terceiro, que já é esperado nessa época do ano. A alternativa, ao que parece, não é o turno de seis horas. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, admitiu esse risco em vídeo postado no Instagram.

Ele confirmou que a Companhia estuda implantar, de imediato, o turno fixo de oito horas caso a proposta da empresa seja rejeitada. Edimar, no entanto, acha que a empresa está apenas usando a possibilidade do turno para pressionar o trabalhador e recomenda a rejeição da oferta.

Uma fonte da CSN afirmou que não se trata de blefe. Caso a renovação do turno de revezamento de oito horas seja rejeitada, o turno fixo começa a vigorar no dia seguinte. Edimar afirmou que essa opção sairia mais cara para a empresa, porque contratações seriam necessárias. A fonte da CSN nega. Segundo a informação recebida pelo DIÁRIO DO VALE, seria como se todos os trabalhadores fossem “congelados” no tempo e fizessem, para sempre, o horário em que estão atualmente, e quem trabalha cobrindo folgas vai continuar assim para sempre.

Detalhe: quem estiver no horário de 7 das manhã às 15 horas nunca mais var ver os adicionais por horário noturno no contracheque, perdendo dinheiro. Quem estiver de 23 horas às 7 da manhã só vai poder dormir à noite quando estiver de folga e quem estiver de 15 às 23 nunca mais vai poder ir a um “happy hour”, a não ser nas folgas.

Segundo a fonte da CSN, a empresa só negociou e apresentou a proposta da compensação porque o turno fixo pode resultar em insatisfação, já que ficar sempre no mesmo horário tem desvantagens para todos, não importa em qual turno tenham ficado.