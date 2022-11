Age-Rio investe R$ 5 milhões em startups criadas por mulheres - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de novembro de 2022, 09:56 horas

Rio de Janeiro – No mês do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro, a Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) anuncia investimentos de R$ 5 milhões no Fundo WE Ventures, que tem como objetivo apoiar startups criadas e lideradas por mulheres e faz parte das iniciativas do Women Entrepreneurship (WE).

O programa foi desenvolvido pela Microsoft Participações em parceria com o Sebrae Nacional e a M8 Partners, em associação com a Bertha Capital. Ao firmar o compromisso de investimento com o Fundo We Ventures, a AgeRio reforça o seu compromisso com o fomento voltado para a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo feminino, fatores fundamentais para o desenvolvimento econômico do Estado do RJ.

“Com o apoio às startups lideradas por mulheres a AgeRio e consequentemente o Governo do Estado contribuem para o aumento da representatividade e do fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho”, comemora a Diretora de Operações, Tatiana Oliver, ressaltando que a iniciativa também evidencia a importância da diversidade, fortalecendo a missão da AgeRio.

“Anunciar a chegada da AgeRio ao WE Ventures é um marco importante na história do fundo, que esse mês completa três anos. O trabalho da instituição para estimular o desenvolvimento do Estado do RJ, aliado a questões socioambientais e de boas práticas de governança, está alinhado ao nosso objetivo e potencializará os recursos que oferecemos às startups que investimos, permitindo que os negócios liderados por mulheres contem com apoio para se desenvolver e que a equidade de gênero avance neste setor”, afirma Franklin Luzes, vice-presidente de Inovação, Transformação e Startups em fase de crescimento acelerado na Microsoft Brasil.

Para receber o investimento do WE Ventures, a empresa precisa ter faturamento mínimo anual de R$ 500 mil, ser liderada por uma equipe feminina com pelo menos 20% de participação e ter pelo menos uma mulher com cargo de liderança.

“O apoio às startups por parte da AgeRio começou em 2012, quando investimos no Fundo Nascenti. Naquela época o termo ‘startup’ ainda era pouco utilizado e falava-se mais sobre empresas nascentes de base tecnológica, o que pode ser observado no próprio nome do fundo”, lembra a diretora de Operações da Agência. Além de atuar nesse mercado por meio de Participações Societárias, a instituição também oferece crédito para empresas do segmento desde 2013, quando se credenciou junto à FINEP para repassar recursos do Programa Inovacred às empresas inovadoras.