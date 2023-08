Volta Redonda: Alunas do projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’ conseguem emprego

Volta Redonda – Quatro formandas da primeira turma do curso básico de Solda com Eletrodo Revestido do projeto “Mulheres Mãos à Obra”, da Prefeitura de Volta Redonda, comemoraram o ingresso no mercado de trabalho nesta semana. Três delas estão empregadas na empresa FH Service – Montagens Industriais, em Itaguaí, na Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro, e uma foi contratada pela CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura) para atuar na CSN, em Volta Redonda. Todas receberam o certificado de conclusão do curso em 21 de julho passado e, em menos de um mês, já conseguiram emprego na área.

Yasmim Terra foi contratada pela CBSI e é muito grata pela oportunidade.

“O curso é de graça e em cerca de quatro meses saímos qualificadas para o mercado de trabalho. Formei no final de julho, fui aprovada em dois processos seletivos e acabei optando por permanecer em Volta Redonda”, disse, lembrando que anteriormente fez o curso de eletricista pelo mesmo projeto e também foi classificada para uma vaga de emprego. “Todos os cursos ofertados rendem boas oportunidades”, reforçou Yasmim.

Jaqueline da Silva Pereira se formou junto com Yasmim e também já está atuando como soldadora. Ela e duas colegas de turma – Simone Augusta da Silva e Daiana Campos de Oliveira, foram contratadas pela FH Service, de Itaguaí.

“Começamos nesta semana, mas em áreas diferentes dentro da empresa. É muito bom ter uma qualificação profissional. O curso fez a diferença nas nossas vidas”, disse Jaqueline.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, parabenizou as meninas e lembrou que o “Mulheres Mãos à Obra” começou em 2010 por sugestão de um grupo de mulheres do bairro Roma, que sugeriu a construção civil como foco do projeto de capacitação profissional.

“Com apoio do prefeito Antonio Francisco Neto, o curso cresce a cada ano desde 2021 e dá oportunidade para as mulheres de Volta Redonda”.

O prefeito Neto ficou feliz com mais esse retorno positivo das alunas do “Mulheres Mãos à Obra”.

“A qualificação profissional é fundamental para ingressar no mercado de trabalho”, afirmou, lembrando que a própria prefeitura tem aproveitado a mão de obra feminina formada no curso.

O projeto ocorre por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e oferta cursos profissionalizantes do setor da construção civil. Desde a retomada do projeto, em 2021, mais de 300 mulheres receberam a certificação profissional.

Quinta turma

Na próxima segunda-feira(21), acontecem as aulas inaugurais da quinta turma do “Mulheres Mãos à Obra” para os cursos de Bombeira Hidráulica Predial; Eletricista Predial; Pedreira de Alvenaria Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento Predial; Pintura Predial; Corte Oxiacetilênico; além do curso de Solda com Eletrodo Revestido. O curso é realizado no CQP (Centro de Qualificação Profissional) Aristides de Souza, bairro Aero Clube.

Todo o material didático necessário para as aulas práticas e teóricas são ofertados gratuitamente. E cada aluna tem direito a passagem no transporte público, uniforme, lanche e Equipamento de Proteção Individual (EPI).