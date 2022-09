Ampliação de aeroporto gera mil empregos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de setembro de 2022, 17:21 horas

Angra dos Reis – Os pousos e decolagens no Aeroporto Carmelo Jordão estão suspensos. No lugar das aeronaves, caminhões e tratores estão atuando nas intervenções que vão dar à área novos pátios, hangares, um novo terminal de passageiros, entre outros empreendimentos, que irão gerar até 500 empregos diretos e outros 500 indiretos, já em 2023.

De acordo com o responsável pela concessão do aeroporto, Marco Gravatá, ver a obra se tornar realidade após 17 anos de atraso é uma grande emoção.

– A gente percebe que a geração de mão de obra vem automática. Desde a parte administrativa até a força bruta, a preferência está sendo dada aos moradores de Angra dos Reis. Entre a primeira e segunda fase, que compreende a ampliação da pista serão gerados 100 empregos ao total. Acredito que em novembro deste ano pelo menos a pista estará liberada para o uso – afirma ele.

De acordo com Gravatá, o empreendimento se tornou possível graças ao alinhamento entre a Prefeitura de Angra e o Estado, além do governo federal.

– O comércio local vai ganhar, o turismo vai ganhar, enfim, Angra vai ganhar e vai “decolar” – finaliza ele.

Carlos Alberto tem 19 anos e antes de trabalhar como ajudante na obra do aeroporto estava desempregado, vivendo de bicos.

– Estou muito feliz com essa oportunidade. Hoje tenho minha carteira assinada, meus direitos trabalhistas adquiridos. Além do meu salário, possuo vale alimentação. Posso agora dar segurança para minha família. Mais do que um trabalho, isso aqui é a minha dignidade, explicou Carlos.

Janayna Coelho de Azevedo é Engenheira Mecânica está como coordenadora administrativa da obra.

– Sou angrense e nunca consegui trabalhar na minha cidade. Esta obra está possibilitando isso. Estou muito feliz. Agora posso fazer planos com a minha família. Até a minha saúde melhorou. Agradeço muito ao consorcio responsável pelo empreendimento e ao governo municipal que tanto batalhou para que tudo isso acontecesse, disse Janayna.

A expectativa dos comerciantes no entorno do aeroporto é grande, já que com o aumento na pista, aeronaves maiores poderão operar, inclusive com voos regulares, resultando em turistas circulando e consumindo na região da Grande Japuíba.

O comerciante Yam Almeida, possui um restaurante próximo ao aeroporto e está animado.

– Será muito bom para a Grande Japuíba. Vai movimentar ainda mais a economia do bairro. Para nós comerciantes será extraordinário a ampliação do aeroporto. Nós inclusive fizemos uma reforma recentemente para ampliar nosso estabelecimento. Já estamos preparados para receber o novo público – disse Yam.