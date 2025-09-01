segunda-feira, 1 setembro 2025
ANEEL mantém bandeira vermelha 2 em setembro e energia fica mais cara

Consumidores pagarão R$ 7,87 a mais a cada 100 kWh devido ao acionamento de termelétricas

by Agatha Amorim

Foto: Freepik

País – A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na última semana que a bandeira tarifária vermelha patamar 2 seguirá em vigor durante o mês de setembro. Isso significa que os consumidores pagarão um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a agência, as condições de afluência dos reservatórios continuam abaixo da média, o que compromete a geração hidrelétrica. Para garantir o abastecimento, há necessidade de maior acionamento das usinas termelétricas, que têm custos de produção mais elevados. Esse cenário justifica a manutenção da bandeira mais cara do sistema.

O que são as bandeiras tarifárias

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza mensalmente os custos da geração de energia no país. A cor da bandeira – verde, amarela ou vermelha – indica se a produção está em condições favoráveis ou se exige o uso de fontes mais caras, como as termelétricas.

Na prática, as bandeiras permitem que o consumidor acompanhe a variação dos custos em tempo real. Assim, ao identificar que a tarifa está mais alta, o usuário pode ajustar seu consumo para reduzir o impacto na conta de luz. Antes da criação do sistema, os acréscimos só eram repassados nos reajustes anuais, sem um alerta imediato sobre a elevação dos custos.

A ANEEL reforçou a importância do uso consciente da energia elétrica. Além de aliviar o orçamento das famílias, a economia de consumo contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico.

