Angra 2 faz parada de reabastecimento na próxima segunda-feira, dia 22

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 18:46 horas

Angra dos Reis- A Eletronuclear dará início à parada de reabastecimento de combustível de Angra 2 a 0h da próxima segunda-feira, dia 22. Levando em conta que o país e o mundo estão atravessando a pandemia da Covid-19, a empresa reduziu ao mínimo necessário o escopo das atividades. Desta forma, poderá assegurar mais um ciclo de operação segura e confiável para a unidade.

A companhia está aproveitando a experiência de usinas nucleares ao redor do mundo que executaram, estão executando ou planejando paradas de reabastecimento e manutenção neste período. Além disso, se atualiza constantemente sobre a questão junto a organismos internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e a Associação Mundial de Operadores Nucleares (Wano, na sigla em inglês).

O diretor de Operação e Comercialização da Eletronuclear, João Carlos da Cunha Bastos, ressaltou que esta será uma parada inédita, bastante difícil e trabalhosa.

– Tenho a certeza de que, com o profissionalismo, a capacitação e o comprometimento dos profissionais envolvidos, iremos realizá-la com sucesso. Manter nossa geração disponível é essencial para o Brasil neste grave momento que estamos vivendo e, também, para assegurar o equilíbrio econômico da empresa – conclui.

Uma parada típica de Angra 2 envolve a realização de, aproximadamente, 4.500 atividades programadas. Para minimizar o número de trabalhadores envolvidos e o tempo de duração, a Eletronuclear fez uma avaliação detalhada de todo o planejamento, priorizando as tarefas essenciais para a segurança e a confiabilidade da usina. Com isso, foram programadas 1.100 atividades. Além da descarga e recarga do núcleo, serão realizados diversos trabalhos de manutenção, inspeções e testes requeridos nas especificações técnicas da unidade.

O volume de contratações para uma parada de Angra 2 fica em torno de 1.100 profissionais nacionais e aproximadamente 90 internacionais. Para a atual, a Eletronuclear contratou apenas 170 trabalhadores brasileiros e cinco especialistas estrangeiros. O grande desafio será realizar cerca de 20% das atividades de uma parada típica com em torno de 15% do pessoal normalmente disponível.

Para tanto, a companhia está fazendo uma grande mobilização dos empregados que trabalham em Angra 1. Estes profissionais irão se somar aos de Angra 2 e, juntos, formarão um time de especialistas que coordenará, supervisionará e executará as atividades planejadas.

Segurança sanitária

Para minimizar o risco de contaminação do pessoal envolvido na parada, a Eletronuclear está adotando uma série de medidas de segurança sanitária. Veja as principais: