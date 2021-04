Angra busca licenciamento para obras no aeroporto

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 11:20 horas

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão se reuniu com representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Estado de Transportes para apresentar o projeto de ampliação do aeroporto do município.

– Não existe turismo sem aeroporto. O licenciamento para o nosso projeto é importante, pois irá expandir e gerar empregos para a atividade turística, além de promover o desenvolvimento sustentável da nossa cidade – argumentou o prefeito com o presidente do Inea, Philipe Campello, que comprometeu-se a analisar a segunda fase do empreendimento.

O secretário de Estado de Transporte, Delmo Pinho, também defendeu a liberação para a concretização do projeto de ampliação do aeroporto.

– Levar este projeto adiante significa permitir que o local seja um eixo de desenvolvimento de atividades de interesse público, voltando ao conceito inicial do Terminal Aero Rodo Marítimo de Angra dos Reis – destacou o secretário de Transportes do RJ.

Também participaram do encontro o secretário de Governo de Angra, Cláudio Sírio, o presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), Mário Reis, e o CEO da Angra Aeroportos, Marco Aurélio Galvão.