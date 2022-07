Angra conquista o 1º lugar no prêmio de ICMS Ecológico Estadual

Matéria publicada em 4 de julho de 2022, 18:18 horas

Depois de ficar em 7º no ranking do índice em 2020, o município se tornou a referência no estado em 2021

Angra dos Reis- A gestão ambiental de Angra dos Reis obteve mais uma grande conquista na última sexta-feira, 1º de julho. Representado pelo Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), o município ficou em primeiro lugar no ranking estadual do índice de conservação ambiental, relativo ao recebimento do prêmio ICMS Ecológico para o Desenvolvimento Sustentável 2021.

A cerimônia aconteceu durante a Reunião Plenária da Diretoria Nacional 2022 da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA), organizado pelo INEA e pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, no Hotel Real Resort, em Mangaratiba.

O ranking serve para ordenar os repasses de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os municípios com as melhores gestões ambientais recebem os maiores repasses estaduais. Angra possui como estimativa um repasse na quantia de R$ 5.925.730,48 acima do índice relativo de áreas protegidas, a maior entre os municípios concorrentes.

O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores que àquelas que já têm direito dos recursos financeiros arrecadados pelos estados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Para participar, o município precisa atender determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais.

O município foi premiado graças às ações de gerenciamento de resíduos sólidos; educação ambiental; redução do desmatamento; enfrentamento ao risco de queimadas; conservação do solo, da água e da biodiversidade; proteção de mananciais de abastecimento público; análise de fontes de poluição atmosférica, sonora e visual; identificação de edificações irregulares; fortalecimento das unidades de conservação e elaboração de legislação sobre a política municipal de meio ambiente, como a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

– A importância da premiação é demonstrar o quanto o município de Angra dos Reis está compromissado em preservar o meio ambiente. O ICMS Ecológico é uma lei muito importante, pois incentiva os municípios a preservarem o meio ambiente. No ano passado, nós estávamos em 7ª lugar no estado e agora fomos para o primeiro lugar. É uma grande conquista – comentou a diretora do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Angra, Alba Valéria dos Reis Pereira.