Angra convoca beneficiários do Aluguel Social para recadastramento

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis informa que os moradores do município beneficiários do programa Aluguel Social, pago pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, deverão realizar o recadastramento anual obrigatório.

O atendimento será realizado de 11 de agosto a 11 de setembro, de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, 59, Centro.

Para o recadastramento, os beneficiários deverão apresentar documentos de identificação de todos os membros do núcleo familiar, como carteira de identidade, CPF, certidão de casamento (caso haja) ou certidão de nascimento, no caso de menores sem CPF. Também serão exigidos a carteira de trabalho e comprovante de rendimentos de todos os integrantes da família. Em caso de atividade informal, a ocupação exercida e a renda mensal devem ser declaradas pelo próprio trabalhador.

É necessário apresentar ainda o laudo de interdição atual ou de destruição total do imóvel, emitido pela Defesa Civil Municipal ou órgão equivalente, em nome do morador afetado, conforme previsto no §3º do art. 2º do Decreto 44.052/2013. Além disso, será exigida a folha resumo do Cadastro Único com comprovação do NIS (Número de Identificação Social), comprovante de residência atual e o contrato de locação do imóvel onde reside atualmente.

Devem comparecer ao recadastramento os seguintes beneficiários:

Ana Lucia da Cruz Souza

Ana Maria Ferreira

Carmen Lucia Soares Francisco

Cinira Ribeiro Ramos

Cledonir da Silva Aguiar

Fabricio dos Santos Fernandes

Geraldo Silva de Oliveira

Ismara Elias

Javila Alves de Souza

Jorge Barros

Jupira da Conceição Oliveira

Madalena dos Santos

Marco Antonio Dutra

Neusa Maria da Silva Adão

Neusa Maria Ferreira

Onilza Ribeiro da Silva

Rosa Andreia Pimenta Neves

Rosangela Rosa de Souza

Satiro Jesus Viana de Souza

Sirlene Morgado Andrade

Vanesca de Jesus Vianna