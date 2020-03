Angra dos Reis antecipa 1ª parcela de 13º de servidores

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 10:07 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra vai antecipar para esta sexta-feira (20) o pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores aposentados, pensionistas e ativos com mais de 60 anos na administração pública. Ao todo, aproximadamente 1.700 pessoas serão contempladas com a medida, que vai movimentar quase R$ 5, 5 milhões em recursos.

– Nosso objetivo é facilitar a vida desses servidores e evitar que, num segundo momento, eles estejam expostos em possíveis aglomerações. Ao mesmo tempo, ajudaremos a movimentar a economia do comércio local, que já está sendo impactada – explica o prefeito Fernando Jordão.