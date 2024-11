Angra dos Reis apresenta orçamento de 2025

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis e a Comissão Permanente de Finanças da Câmara Municipal promoveram, na segunda-feira (18), a audiência pública para apresentação do planejamento orçamentário. O evento, realizado no plenário da Câmara, foi aberto ao público e transmitido ao vivo pela TV Câmara. Na ocasião, a equipe da Secretaria de Planejamento e Parcerias do município apresentou os dados referentes ao Plano Plurianual (PPA), à Lei Orçamentária Anual (LOA) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Somando a administração direta e indireta, fundos diversos e repasses ao Legislativo, o município de Angra dos Reis contará com um orçamento de R$ 2,3 bilhões em 2025.

A audiência foi presidida pela vereadora Jane Veiga, e a equipe da Prefeitura responsável pela apresentação foi coordenada pelo superintendente de Orçamento da Secretaria de Planejamento e Parcerias, Amarildo Tenório da Silva. O evento contou com a participação de representantes de diversas secretarias, fundações e autarquias do governo municipal.

O planejamento orçamentário abrange um período de quatro anos, com revisões anuais. A audiência tratou das revisões para 2025. O PPA estabelece as metas da administração pública para esse período, que devem ser cumpridas sem interrupções ou cortes definitivos. Na elaboração dessas metas, são avaliadas as carências, demandas sociais, econômicas e as oportunidades do município.

De acordo com o projeto de revisão, enviado à Câmara em agosto deste ano, em 2025 a Prefeitura de Angra terá um orçamento de R$ 771 milhões para seus setores da administração direta, que incluem secretarias, Controladoria-Geral e Procuradoria-Geral, excluindo fundações e autarquias (administração indireta).

Os orçamentos das fundações, autarquias e fundos municipais de diversas áreas, assim como o repasse para o Poder Legislativo, que, somados, chegam a R$ 2,3 bilhões, podem ser conferidos no canal da TV Câmara de Angra dos Reis no YouTube, no vídeo “Apresentação dos Orçamentos – LDO, LOA e PPA – 18/11/2024”.

Além do PPA, a LDO, que define as ações com metas anuais (aplicação do orçamento em ações), e a LOA, que prevê os recursos necessários para a execução dessas ações, também foram apresentadas em detalhes.