Angra dos Reis participa de exercício parcial de resposta a emergência nuclear

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 18:11 horas

Evento de abertura relacionado à ação aconteceu no auditório da Defesa Civil

Angra dos Reis – Realizado em anos pares, o exercício parcial de resposta a emergência nuclear tem como objetivo ajudar na preparação das entidades e órgãos envolvidos na construção do próximo exercício geral das usinas nucleares de Angra dos Reis. Neste ano, a abertura oficial aconteceu nesta terça-feira (25), no auditório da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, no São Bento.

Estavam presentes representantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), da diretoria da Eletronuclear, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, da Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro, da Marinha do Brasil e da própria Prefeitura de Angra. A introdução para o exercício começou hoje, com a parte de apresentação do cenário e da preparação dos avaliadores. Amanhã, 26, ele passa a ser realizado na prática, sendo finalizado na quinta-feira, 27.

– Esse é um exercício parcial, coordenado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e gerenciado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Não haverá movimentação externa, apenas de comunicação entre os órgãos envolvidos, onde será avaliada a capacidade de resposta relacionada ao exercício, com o objetivo de proteger os trabalhadores da usina, o meio ambiente e a população em geral – explica o secretário de Proteção e Defesa Civil, Jairo Fiães.

Todos os representantes das entidades diretamente ligadas ao exercício parcial de energia nuclear puderam falar durante a cerimônia sobre suas expectativas e desejos relacionados à ação, e o contra-almirante Marcelo da Silva Gomes, secretário de Coordenação de Sistema do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sublinhou justamente a importância do exercício como uma preparação para a atividade que acontecerá em 2023.

– Existem vários avaliadores que vão analisar todos os procedimentos e situações que serão geradas aqui pelo GSI. São essas avaliações que vão permitir o aprimoramento do exercício e dos planos atrelados a ele, de emergência externa e de emergência local, sempre lembrando que o foco de tudo isso é a proteção da população, do meio ambiente, das instalações nucleares e de seus trabalhadores.