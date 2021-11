Angra dos Reis recebe Fórum Regional do Turismo Fluminense

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 19:20 horas

Angra dos Reis – Representantes do turismo de todo o Estado têm um encontro marcado no próximo dia 23/11, no Hotel SPA Serenar, em Angra dos Reis. Nessa data, será realizado o Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Costa Verde, uma ação da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), que vai unir as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior com o objetivo de debater a atividade turística no interior fluminense.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, conduzirá o evento, que contará com a presença do governador Cláudio Castro. O evento é uma das iniciativas do programa ‘Turismo RJ + Perto’ que visa a integração e a união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades, alinhadas ao avanço da vacinação, e no pós-pandemia.

A programação do Fórum conta com palestras e mesas de debate que abordarão assuntos relevantes para o setor. O secretário Gustavo Tutuca abrirá o evento falando sobre “A retomada do turismo fluminense”. Às 11h15, o governador Claudio Castro apresentará a palestra “Sem tempo a perder: a construção do estado que queremos”.

Na parte da tarde haverá mesas de discussão que debaterão assuntos como “Empreendedorismo e turismo: experiências de sucesso”, “A importância da segurança pública e da infraestrutura para o turismo”, “A Ilha Grande como destino indutor da Costa Verde” e “A força do turismo náutico na Costa Verde”. A palestra “Superação e vitória: passos e lições fundamentais” do técnico e ex-jogador de voleibol, Giovani Gávio, que acontece às 16h30, é uma das mais aguardadas.

Durante o Fórum, será assinado um Termo de Cooperação entre o Governo do Estado e as prefeituras da região. Equipes da Setur-RJ/TurisRio estarão à disposição para atender em assuntos relacionados ao Cadastur e ao Programa Estadual de Artesanato, entre outros. O evento conta também com apresentações culturais e experiências gastronômicas.

A participação da imprensa precisa ser confirmada por meio deste e-mail, respondendo com o número de profissionais de cada veículo, não sendo necessário nomeá-los. O evento será realizado seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.