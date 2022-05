Angra sedia congresso de turismo empresarial

Matéria publicada em 12 de maio de 2022, 18:19 horas

Evento reúne centenas de pessoas ligadas ao setor e conta com o apoio da Prefeitura de Angra

Angra dos Reis- O Brasil é um país com enorme potencial turístico, e para contribuir com o desenvolvimento e fomentar ainda mais essa atividade econômica em todo o estado, Angra dos Reis sedia o IV Congresso Estadual Empresarial de Turismo.

Realizado pela Federação de Convention&Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, o evento recebe total apoio da Prefeitura de Angra, por meio da TurisAngra. A cerimônia de abertura do evento aconteceu na noite de quarta-feira, 11 de abril, no Iate Clube Aquidabã.

Presente no evento, o prefeito de Angra deu boas-vindas aos visitantes e destacou a importância da parceria entre a iniciativa privada e o poder público para o desenvolvimento do turismo.

– Para nós, aqui em Angra, falar com quem ajuda a fazer o turismo é uma honra. Eu só acredito no turismo se a iniciativa privada estiver junto. O poder público tem que apenas ordenar o setor. O Rio de Janeiro é todo lindo, temos que fazer um turismo integrado com Mangaratiba e Paraty – frisou o prefeito, lembrando ainda que dois grandes problemas que afetam diretamente o turismo na região estão sendo resolvidos.

– Conseguimos equacionar dois grandes gargalos: a melhoria da Rio-Santos e a ampliação do aeroporto de Angra dos Reis. Essas são duas ferramentas importantes para o desenvolvimento do turismo. Em breve, o governador virá aqui para a assinatura da ordem de serviço para o início da obra do aeroporto, e a Rio-Santos já está em processo de reconstrução – informou ele.

Membro da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a deputada estadual de Angra dos Reis aproveitou o evento para entregar ao Angra & Ilha Grande Convention&Visitors Bureau o título de utilidade pública estadual.

O congresso, que segue até a tarde desta quinta-feira (12), reúne empresários e operadores de turismo e busca o compartilhamento do conhecimento e da informação como forma de qualificar o setor empresarial. Representantes de 22 municípios do estado do Rio estão participando.

– A cidade está sendo uma vitrine para operadores de turismo. Eles estão tendo a experiência de viver Angra nestes dias e posteriormente vender nas suas respectivas agências. Outro ponto positivo sobre a realização deste congresso em nosso município é aumentar o movimento na cidade na “baixa“ temporada. Não tem vaga em nenhum hotel na região central – destacou o presidente da TurisAngra.

Personalidades de renome do turismo nacional e internacional são os responsáveis pelos painéis que fazem parte da programação do evento. Por meio deles os participantes podem se capacitar com o objetivo de desenvolver seus destinos, captando eventos, turistas e novas oportunidades de negócios.

O primeiro painel foi apresentado pelo secretário de Estado de Turismo, com o tema “Top Turismo – Tendências, Oportunidades e Potencialidades no setor de turismo no Estado do Rio de Janeiro.

– São dois dias de debates e de aprendizagem. Dias de trabalho profícuo onde vamos levantar a bandeira do turismo com muita garra – afirmou o secretário em seu discurso na abertura do evento.

A programação completa está disponível no site congressoempresarial.tur.br. Além das palestras, os participantes podem visitar diversos estandes onde cidades estão divulgando seus atrativos turísticos e expondo trabalhos de artesãos locais.