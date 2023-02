Angra tem 96,01% de ocupação hoteleira - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 15:59 horas

Angra dos Reis – A cidade com mais quartos de hotel ocupados na região, para o período de Carnaval, é a de Angra dos Reis: 96,01%. Seguem-se Itatiaia/ Penedo (92,10%), Paraty (89,70%), Valença/ Conservatória (89,30%) e Vassouras (89,20%). As informações são da ABIH-RJ e HotéisRIO, que divulgaram nesta sexta (17)a pesquisa de ocupação hoteleira no feriado de Carnaval 2023.

De acordo com a ABIH-RJ, a rede hoteleira no interior do estado registrou uma média de 92,65% dos quartos reservados no período de 18 a 22 de fevereiro. Arraial do Cabo lidera, com 100%, seguido de perto por Miguel Pereira, com 99,30%; logo após vem o município de Angra dos Reis, com 96,01%, seguido por Rio das Ostras (95,30%), praticamente empatado com Cabo Frio (95,20%); depois estão Armação dos Búzios (94,20%), Itatiaia/ Penedo (92,10%), Nova Friburgo (90,20%), Teresópolis (89,80%), Paraty (89,70%), Valença/ Conservatória (89,30%), Vassouras (89,20%) e Petrópolis e Macaé, empatados com 88,40%.

Capital

Segundo o HotéisRIO, a rede hoteleira do município do Rio de Janeiro registrou uma média de 91,52% dos quartos reservados no período de 18 a 21 de fevereiro. A região de Ipanema/ Leblon foi a mais procurada, com 95,88%, seguida por Flamengo/ Botafogo, com 91,91%, Leme/ Copacabana (91,19%), Barra da Tijuca/ São Conrado (91,04%) e Centro (90,49%).

Otimismo

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, está otimista em relação ao feriado de Carnaval. “A expectativa da hotelaria carioca é de que a ocupação no feriado momesco alcance 100%, pois ainda há reservas chegando. Como aconteceu no Réveillon 2022/2023, o percentual de estrangeiros apresenta aumento e deve ficar em torno dos 35%, com destaque para norte-americanos e argentinos, seguidos de franceses e chilenos. Entre os turistas nacionais, os oriundos de São Paulo e Minas Gerais são maioria, mas Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro também apresentam participação expressiva”.