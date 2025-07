Após 16 meses de alta, preço do café cai ao consumidor pela 1ª vez

País – Após mais de um ano em alta, o café em pó finalmente teve uma leve queda de preço. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o produto registrou recuo de 0,18% entre 16 de junho e 15 de julho, conforme o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). É a primeira retração após 16 meses consecutivos de aumento.

O recuo acontece no pico da safra nacional, quando a colheita se intensifica e aumenta a oferta. Tradicionalmente, os meses de junho e julho concentram o maior volume de colheita, o que tende a refletir nos preços.

Apesar da baixa pontual, o cenário ainda preocupa. Em relação ao mesmo período do ano passado, o café acumula alta de 86,5%, mantendo-se como um dos principais responsáveis pela pressão inflacionária nos alimentos.

A expectativa é de que os preços sigam em desaceleração nas próximas semanas, com o avanço da colheita. No entanto, o mercado monitora possíveis impactos de fatores externos, como a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir de 1º de agosto. A medida, se implementada, pode afetar as exportações e voltar a pressionar o mercado interno.