ArcelorMittal reduz produção em Barra Mansa e Resende por causa da Covid-19

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 15:19 horas

Empresa antecipou férias de parte dos trabalhadores e tomou medidas de higienização

Resende e Barra Mansa – A ArcelorMittal decidiu reduzir temporariamente a produção nas unidades de Resende e Barra Mansa. Segundo a empresa, a medida vale para o mês de abril Devido a isso, a empresa antecipou as férias individuais de alguns empregados.O atendimento aos clientes permanecerá normal, por meio do estoque e abastecimento dentro das necessidades e demanda. A informação vem de nota à imprensa redigida pela assessoria de comunicação da siderúrgica.

De acordo com a nota, desde o início do surto, as unidades da ArcelorMittal em todo o mundo vêm adotando uma série de ações alinhadas às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Poder Público, visando apoiar na prevenção da disseminação do vírus e na redução dos riscos de transmissão da doença, dentro e fora da empresa.

Entre as medidas preventivas adotadas estão a suspensão de eventos externos, internos e atividades com grande aglomeração de pessoas; cancelamento de todas as viagens a trabalho, cancelamento de reuniões presenciais e realização de reuniões virtuais; regra de distância mínima interpessoal de 1,5m em todos os ambientes; orientação de afastamento social no âmbito pessoal também recomendado; a intensificação dos procedimentos de limpeza e higienização e a promoção de amplas campanhas internas orientativas. A empresa também adotou, nos últimos dias, o trabalho remoto para a maioria das funções administrativas como forma de diminuir o volume de circulação de pessoas em suas dependências.

“Todas as ações têm foco em garantir a saúde e a segurança dos empregados e terceiros e, ao mesmo tempo, assegurar a sustentabilidade do negócio. A empresa está confiante de que as medidas preventivas adotadas coletivamente pelo poder público, setor privado e sociedade irão contribuir para a contenção da pandemia, possibilitando a superação desta crise inédita que afeta todo o mundo”, conclui a nota.