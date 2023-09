Artesanato e Turismo Rural do Rio são destaques na Abav Expo

Durante a Abav Expo, que acontece no Riocentro até esta sexta-feira, (29), a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio, apresentam o espaço “Vivências do Rio”, destinado ao artesanato e produtores rurais, promovendo as 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro. Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o “Vivências do Rio” é uma extensão dos programas de Turismo Rural e do Artesanato, já desenvolvidos pela Setur-RJ e TurisRio, o primeiro em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura.

“Promover os atrativos do turismo rural é valorizar a produção associada. Nós lançamos os guias do Turismo Rural de algumas regiões turísticas do Rio. Durante a Expo Rio, que vai acontecer no Lagoon, entre 19 e 22 de outubro, vamos apresentar os guias de todas as regiões. Já a produção artesanal do estado agrega identidade a cada município e é mais uma ferramenta de contribuição ao mercado turístico”, disse Tutuca.

A Rota Cervejeira RJ, que reúne cerca de 30 cervejarias artesanais na Serra Verde Imperial, integra o espaço, promovendo e comercializando alguns de seus rótulos, onde também é possível visitar o local de fabricação e vivenciar o processo produtivo da bebida.

Produtora rural há mais de 20 anos, Samie Santos Seabra Lopes, produz goiabas, doces e derivados, no município de Italva, na região turística Águas do Noroeste e relata a alegria em participar do evento.

“Fico entusiasmada. Estar em um evento como esse, significa um grande avanço, pois é uma oportunidade de expandir e divulgar nossos produtos para outras empresas e turistas de diversas partes do Brasil e do exterior”, disse Samie.

Para a artesã Antônia de Pádua mostrar o artesanato regional é fundamental para a valorização dos artífices, que agregam valor e identidade cultural a um município por meio das suas peças.

“Hoje represento a minha cidade São João de Meriti, na Baixada Verde, e trago um pouquinho do meu trabalho, levando um pouquinho mais de brilho a um evento tão importante como esse. Para nós, artesãos, é uma super oportunidade de mostrar o artesanato regional para o Brasil e o mundo”, ressalta Antônia.

De acordo com Sergio Ricardo de Almeida, presidente da TurisRio, a atual tendência do mercado é o turismo de experiência.

“Não se pode mais pensar em ser um produto turístico sem oferecer experiências. O turista atual busca isso: experiências. O espaço “Vivências do Rio”, quer oportunizar exatamente isso”, concluiu Sergio Ricardo.

O espaço “Vivências do Rio” fica no pavilhão 4 do Riocentro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Serviço:

ABAV EXPO

De 27 a 29 de setembro

Local: Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Data: de 27 a 29 de setembro

Horário: das 13h às 20h