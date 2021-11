Artesãos de Barra Mansa fazem cadastro para carteira nacional

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 17:47 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa está promovendo, em parceria Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e o Governo Federal , uma ação para cadastramento dos artesãos da cidade para receberem a ‘Carteira Nacional do Artesão’. O cadastro teve início nesta quinta-feira, dia 18, das 9h às 17h, e será concluído nesta sexta-feira, dia 19. Os artesãos interessados devem comparecer dentro deste horário no Clube Municipal com uma série de documentos e com um modelo de trabalho que realiza.

A Carteira Nacional do Artesão é a identificação do artesão, prevista na Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, válida em todo o território nacional, com validade de 6 (seis) anos e que oferece uma série de benefícios. De acordo com a coordenadora de turismo da cidade, Bhella Santos, atualmente são 275 artesãos cadastrados, desde 2018, e que já têm a carteira.

“Nossa expectativa é cadastrar cerca de 200 novos artesãos, isso é de suma importância para o município, pois com esta ação conseguimos movimentar a economia criativa. A secretaria de desenvolvimento econômico buscou parcerias importantes que vão contribuir na qualificação e na aquisição de matéria prima com desconto nas lojas parceiras . Há quase dois anos em decorrência da pandemia os artesãos do município não conseguem expor seus trabalhos e com a vacinação avançada as feiras de artesanato começam a surgir, além época natalina que faz com que o consumo de artesanato cresça. Sendo assim a parceria com lojas de matéria prima para artesanato vão beneficiar artesãos com descontos na apresentação da Carteira Nacional do Artesão. Assim conseguem baixar o custo da peça e isso repassa para consumidor”, disse a coordenadora.

Além desses benefícios, Bhella destaca que há outras vantagens que contribuem para o fomento da categoria.

“Essa carteira dá direito ao artesão de participar de feiras em todo o território nacional, além de ter acesso aos parceiros que estão criando uma rede de apoio e que vão contribuir na qualificação, que neste momento tão difícil é fundamental. Até o momento, essa rede de apoio é formada por A Viana Leal, Singer, Arte e Costura, Creativity, Luclart, Varejão Textil, Microlins, UBM, People, Cate Papelaria e Transporte Generoso, mas estamos na expectativa de trazer mais empresas”, ressaltou.

A cerimônia de abertura contou com a participação da vice-prefeita, Fátima Lima, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, o subsecretário de desenvolvimento, Jair Gomes,a Gerente de turismo e Coordenadora do Artesanato do municipio Bhella Santos e a Diretora do Departamento de Produção Artesanal da Secretaria de Estado de Turismo Rio de Janeiro, Úrsula Hallais.

“Essa carteira traz a dignidade para o artesão, é importante para eles se identificarem como um profissional que está trabalhando para geração de renda e nesse momento de pandemia eles fizeram a diferença, pois é um trabalho que elas produzem em casa. E cada vez mais profissionalizar essa categoria é importante não apenas para a família, mas para o desenvolvimento do município, pois o artesanato é uma característica de Barra Mansa. Essa valorização é muito importante para eles se lançarem no mercado”, destacou a vice-prefeita, Fátima Lima.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, ressaltou a importância dos artesãos para o município.

“As atividades referentes à economia criativa contribuem para o desenvolvimento econômico como um todo e nós acreditamos muito no artesanato, desde a primeira gestão do prefeito Rodrigo Drable a categoria sempre recebeu esse apoio. Nossa gerente de turismo, a Bhella, trata o artesanato com muito carinho, então nós estamos fortalecendo esse laço e dando esse apoio para impulsionar o artesanato em Barra Mansa”, disse Paciello.

Barra Mansa tem uma tradição forte na área de artesanato, sempre promovendo ações e contribuindo para o fomento da economia local.

“O governo do estado vem dando esse suporte para o artesanato, então a gente poder estar cadastrando, oferecendo essa carteirinha e transformando eles em profissionais é muito importante. A comercialização dos produtos artesanais sempre foi um desafio para a categoria, sendo necessário estabelecer mecanismos que possibilitem o acesso para a promoção da arte e o fortalecimento do micro e pequeno negócio. Essa parceria que estamos realizando em relação a empresas do município poderem dar descontos especiais ajuda os dois lados, conseguimos fazer um network bacana entre os artesãos e as empresas parceiras”, ressaltou.

A Diretora do Departamento de Produção Artesanal da Secretaria de Estado de Turismo Rio de Janeiro, Úrsula Hallais, destacou a importância do artesanato para o desenvolvimento da atividade turística e elogiou a atuação da prefeitura no fomento da atividade.

“É importante que cada município traga a sua raiz, sempre conversamos dentro da secretaria, o turista vem conhecer a história e quer levar um pouco dela através do souvenir, essas peças de identidade cultural. Eu fiquei muito satisfeita hoje com a apresentação das parcerias para estimular e fomentar esse setor, principalmente a qualidade do produto e na sua precificação. Além de tudo o que vimos aqui, vamos trazer a Agerio para falar do acesso ao microcrédito e abrir esse leque de conteúdos para que a peça consiga escoar e comercializar”, disse.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação informou ainda que as carteiras cadastradas nesta quinta e sexta-feira, dias 18 e 19, devem ser entregues aos artesãos até o final do mês. Os interessados que não conseguirem comparecer na data, podem procurar, através do telefone (24)2106-3480, para obter informações e agendar um atendimento.

Documentos necessários para obter a carteira nacional de artesão:

– Carteira de Identidade ou identificação com foto;

– CPF;

– Comprovante de residência ou declaração de moradia;

– Caso tenha inscrição no PIS/PASEP, é obrigatório apresentação da cópia;

– Caso de pagamento de INSS, é obrigatório apresentação da cópia da última contribuição;

– 1 foto 3×4 colorida atualizada;

– Assinatura deverá ser igual a do documento de identificação;

– Apresentação de habilidade mostrando até três técnicas e levar uma peça inacabada para terminar no local.