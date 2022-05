Artesãs de Barra Mansa visitam a 14ª Feira Rio Artes Manuais

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 19:32 horas

Representantes do município participam de oficinas com diferentes técnicas de artesanato

Barra Mansa – Nesta sexta-feira (13), uma caravana com 40 artesãs de Barra Mansa está tendo a oportunidade de realizar uma visita técnica aos estandes da 14ª Feira Rio Artes Manuais, realizada no Centro de Convenções Expo Mag, na Cidade Nova, no Rio.O intuito é aprimorar as técnicas de artesanato e potencializar pretensos negócios no setor.

De acordo com a gerente de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bhella Santos, o evento tem como proposta gerar um ambiente de reencontros após o distanciamento social provocado por quase dois anos pela pandemia da Covid-19, além de difundir o aprendizado pelo lado comercial para a expansão dos negócios da economia criativa. “Nesta perspectiva, nossas artesãs estão participando das oficinas que estão sendo realizadas mostrando as inovações no setor. Em contrapartida, estamos construindo diálogos visando à comercialização do nosso artesanato, à visibilidade da nossa capacidade de negócios e, simultaneamente, divulgando o nome da nossa cidade. Vale lembrar que a caravana tem apoio do prefeito Rodrigo Drable e do Sebrae”, destacou Bhella.

O evento reúne aproximadamente 40 grandes marcas, teve início no dia 11 e segue até o próximo domingo, 15. A expectativa total de público é de 30 mil visitantes.

A Rio Artes Manuais está oferecendo, gratuitamente, mais de 20.000 vagas para quem deseja aprender ou se aprimorar em mais de 100 técnicas diferentes de artesanato, qualificando artesãos de todo o Estado do Rio. Os participantes também estão recebendo orientações sobre como levar seus produtos em larga escala para outros mercados utilizando as plataformas digitais, redes sociais, rodadas de negócios e canais específicos de comercialização dos produtos.

Dados divulgados pelo Sebrae (Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa) apontam que o Rio de Janeiro tem mais de 770 empreendedores ligados ao artesanato. Deste total, 40% estão concentrados no interior do Estado. Atualmente, Barra Mansa tem 700 artesãos, sendo 492 cadastrados na Secretaria de Turismo do Estado e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação do município.