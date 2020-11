Assinatura dos contratos do MCMV do Santa Isabel A começam em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 16:00 horas

Na próxima quinta, 19, será a vez dos contemplados do Bloco B, comparecerem no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, Centro

Barra Mansa – Na manhã desta terça-feira (17), aconteceu no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, Centro, o primeiro dia de assinatura dos contratos pelos contemplados do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), no Santa Isabel A. A expectativa é que os imóveis sejam entregues ainda neste ano, porém a liberação depende do Ministério de Desenvolvimento Regional.

Já na próxima quinta-feira (19), das 08 às 17 horas, será a vez dos contemplados do Santa Isabel B comparecerem na unidade escolar, munidos dos documentos. A iniciativa conta com equipes da prefeitura e com agentes da Caixa Econômica Federal.

Segundo Alberto Carneiro, subsecretário de Habitação de Barra Mansa, essa conquista é mais que especial para o município. “Esse é um marco para o município. No total 680 famílias terão oportunidade de saírem do aluguel e das casas em área de risco. Estamos fazendo de tudo para agilizar todo o trâmite para que essas pessoas possam residir o quanto antes em suas novas moradias. Garantir melhor qualidade de vida e segurança aos nossos munícipes é nosso maior compromisso e objetivo”, garantiu

Alberto.

Uma das contempladas do programa MCMV Luciana Rodrigues comemorou a assinatura de seu contrato. “Hoje eu vivo com meus dois filhos, que são menores de idade, no bairro Roberto Silveira. Apenas eu trabalho e sustento o meu lar, pagando aluguel. Estou muito feliz com esse presente, pois é a realização de um sonho muito antigo. Não tem como não me emocionar”, agradeceu a senhora.

Na ocasião também foi informado que no próximo dia 03 de dezembro será realizada uma reunião para definição dos membros que irão compor a administração do condomínio.