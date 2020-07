Associação dos Aposentados conhece novo plano de saúde de empregados da CSN

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 18:18 horas

Volta Redonda – Representantes da Companhia Siderúrgica Nacional e do Grupo Instituto do Câncer do Ceará (ICC), que assumiu o Hospital Santa Cecília (antigo Vita), estiveram reunidos com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda para apresentarem as linhas gerais do novo plano de saúde que atenderá trabalhadores da ativa, aposentados, pensionistas e seus dependentes, a partir de outubro.

O novo plano contratado pela CSN é o LIV Saúde e este irá notificar a todos os aposentados e pensionistas das condições de atendimento, do credenciamento de clínicas e médicos, das coberturas, das áreas de abrangências, do fator moderador e suas formas de cobrança e pagamento, do fornecimento dos cartões, entre outros assuntos. Segundo proposta apresentada, a LIV Saúde deverá manter as mesmas condições de atendimento e qualidade que é oferecida aos aposentados, pensionistas e seus dependentes. Em breve, a AAP-VR divulgará maiores informações e um canal de atendimento para que as dúvidas possam ser esclarecidas.

Para os aposentados e pensionistas, um dos maiores benefícios do novo plano é que ele já será um produto regulamentado pela Lei 9.656/98, que garante aos beneficiários direitos a procedimentos e exames de maior complexidade, como ressonância e tomografia, que até então não eram cobertos pelo plano anterior. Segundo a proposta apresentada pela LIV Saúde, estão em estudos a redução do fator moderador de 50% para 30% e a implantação do fator moderador de apenas R$ 1,00, quando o beneficiário utilizar qualquer serviço da Rede Própria da LIV.