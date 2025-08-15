Aumento do FOT ameaça competitividade da indústria, afirma Firjan

Estado do Rio – O Projeto de Lei que prevê o aumento do percentual de depósito obrigatório ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT), previsto na Lei Estadual nº 8.645/2019, foi recebido com preocupação pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). A medida foi enviada pelo governo do estado para análise da Alerj.

De acordo com a federação, no momento que todo país ainda tenta se proteger das tarifas norte-americanas aos produtos brasileiros e que diversos estados anunciaram medidas para reduzir os impactos econômicos, o governo do Rio lançou seu próprio tarifaço e pretende, com isso, antecipar o fim dos incentivos fiscais no estado. Segundo a Firjan, a falta de segurança jurídica e as constantes alterações em incentivos fiscais no estado acabam por retirar a competitividade do setor produtivo fluminense, resultando num déficit de R$ 130,9 bilhões no saldo da balança comercial interestadual em 2024.

Para a instituição, a análise dos dados disponibilizados pelo CONFAZ (Conselho nacional de Política Fazendária) é clara: o Rio de Janeiro é inundado de produtos produzidos em outros estados. O comparativo direto dos saldos com os estados da Região Sudeste é alarmante: em 2024, o déficit do Rio de Janeiro com o Espírito Santo foi de R$ 50 bilhões; com Minas Gerais, de R$ 52,5 bilhões; e com São Paulo, de R$ 34,8 bilhões.

A carga tributária da indústria de transformação fluminense é a maior do país e aumentar mais a tributação do setor produtivo vai piorar esse cenário. A majoração do FOT de 10% para 30% e o aumento gradual ano a ano, conforme previsto no projeto, afastará o interesse de novas indústrias no estado e incentivará a saída das que aqui já estão instaladas, que vão em busca de outro estado com ambiente de negócios mais favorável.

Para embasar sua preocupação com o projeto, a Firjan usou os dados do último Censo do IBGE, que mostram que o estado do Rio de Janeiro registrou o maior saldo migratório negativo do Brasil, evidenciando um expressivo contingente de emigrantes, cuja destinação ocorre predominantemente dentro da própria região. O Rio de Janeiro perdeu 165.360 habitantes. Dentre esses fluxos, destacaram-se os deslocamentos para os estados vizinhos: São Paulo (21,4%), Minas Gerais (17,7%) e Espírito Santo (7,3%). Esse foi o primeiro saldo negativo do estado desde 1991, quando o indicador começou a ser pesquisado.

“Ao apresentar este projeto, o governo demonstra desconhecer, por completo, as causas e o tamanho dos problemas do estado e, inclusive, demonstra total falta de compromisso com o futuro do Rio. Se aprovado, o estado do Rio de Janeiro será o único de toda a federação a encerrar incentivos fiscais antes do fim do ICMS, que está previsto na Reforma Tributária”, ressalta a entidade.

A Firjan enfatiza ainda que o setor industrial foi favorável à aprovação de uma reforma tributária que vai pôr fim à guerra fiscal entre os estados.

“O que não é razoável é imaginar que em um cenário de competição entre os estados, o próprio poder executivo do Rio de Janeiro queira que as empresas aqui instaladas sejam menos competitivas que as dos estados vizinhos.

A Firjan entende a urgência da situação fiscal do estado, mas considera que este projeto de lei não apenas falha em resolver o problema, mas o agrava, podendo levar à perda milhares de empregos. Neste contexto, a Firjan espera que os deputados estaduais e sua liderança demonstrem seu compromisso na defesa do estado e da população fluminense e rejeitem o projeto do tarifaço do Rio”.