quinta-feira, 7 agosto 2025
Fale conosco

Balança comercial fluminense acumula superávit de US$ 8,3 bilhões em 2025

Soma das importações e exportações alcançou US$ 42,2 bilhões, segundo dados referentes até o mês de julho

by arthur

Foto: Marcello Casal

Estado do Rio – A balança comercial do Estado do Rio de Janeiro acumula superávit de US$ 8,3 bilhões nos sete primeiros meses deste ano. De janeiro a julho, a corrente comercial fluminense (soma das importações e exportações) alcançou US$ 42,2 bilhões, sendo US$ 25,2 bilhões em exportações e US$ 17 bilhões em importações. Os dados são do Comex Stat, sistema de consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).


O Rio de Janeiro respondeu por 13,2% das exportações e 10,5% das importações nacionais nos sete primeiros meses do ano. Nesse período, os principais parceiros comerciais do estado foram a China, com uma corrente comercial de US$ 10 bilhões, e os Estados Unidos, com US$ 9,3 bilhões. Outros parceiros importantes foram Espanha, França e Índia. O petróleo, responsável por 79% das exportações fluminenses, movimentou US$ 19,9 bilhões.  A indústria siderúrgica também teve significativa participação, com US$ 1,1 bilhão em exportações.

“O Rio de Janeiro é, hoje, um hub logístico e industrial de alcance global, e continuará sendo um polo de oportunidades para quem quer investir e crescer. Temos uma agenda econômica comprometida com a atração de investimentos, o fortalecimento das vocações produtivas do estado e a ampliação das relações internacionais. Trabalhamos continuamente para criar um ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento econômico sustentável, visando a geração de empregos e renda, e a inserção do nosso estado nos principais mercados globais”, declarou o governador Cláudio Castro.

De acordo com os dados do MDIC, a balança comercial fluminense fechou o ano passado com superávit de US$ 17,8 bilhões. A corrente comercial atingiu US$ 73,7 bilhões, sendo US$ 45,7 bilhões em exportações e US$ 27,9 bilhões em importações.

“Os efeitos das tarifas impostas pelo governo dos EUA aos produtos brasileiros deverão ser sentidos nos resultados da balança comercial de agosto. O aumento das tarifas sobre exportações brasileiras, que entrou em vigor no dia 1º de agosto, pode levar a uma redução nas exportações para os EUA e, consequentemente, afetar o saldo da balança comercial”, avaliou a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.

Você também pode gostar

Sicomércio oferece cursos gratuitos para varejistas de Volta...

Festival impulsiona vendas de produtores no Médio Paraíba

Firjan SENAI organiza Giro Técnico Setorial de Construção...

Anima VR abre inscrições para oficina gratuita de...

Barra Mansa tem vagas em curso de inglês...

Senado aprova isenção de IR para quem ganha...

“Rio é polo estratégico para saúde”, diz Fernanda...

UFRRJ e Emater criam residência em agricultura sustentável...

“Trump não está disposto a conversar”, diz Lula...

Brasil leva disputa tarifária com os EUA à...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996