Banco Central americano reduz juros para perto de zero

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 10:59 horas

EUA – O Federal Reserve (Banco Central americano) e outros bancos centrais globais agiram agressivamente no domingo (15) para sustentar a economia que se deteriora rapidamente em meio à pandemia de coronavírus, com o Fed cortando os juros para perto de zero, prometendo centenas de bilhões de dólares em compras de ativos e escorando autoridades estrangeiras com a oferta de financiamento barato em dólar.