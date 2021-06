Banco do Brasil abre concurso para 4.480 vagas

Brasília – O Banco do Brasil anunciou a realização de um concurso para 4.480 vagas. Serão 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados e Distrito Federal.

A divisão das vagas serão de 2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios e 240 vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia, e outras 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI.

O concurso terá provas objetivas e redação, previstas para o dia 26 de setembro e seguirá os protocolos de prevenção à covid-19, conforme regras do edital disponível no site do banco.

Para o Estado do rio de Janeiro são 71 vagas: 35 imediatas e 36 para cadastro de reserva