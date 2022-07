Banco do Brasil e Prefeitura de Valença promovem o evento ‘Circuito de Agronegócios’

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 14:53 horas

Valença- Com o objetivo de tratar sobre o evento “Circuito de Agronegócios”, na quinta-feira (21), o Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária, Silvio Graça, recebeu, no gabinete do Prefeito Fernandinho Graça, o gerente do Banco do Brasil, Nicollas Mariano.

A Secretária de Administração Denise Souza e o Médico Veterinário, Fabio Vicente, Coordenador do Programa FomentAgro também participaram da reunião.

De acordo com informações do Gerente Nicollas, a “Carreta do Circuito de Negócios Agro do Banco do Brasil”, disponibiliza uma assessoria rural itinerante que vem percorrendo os principais polos de agronegócio do país, promovendo entre outras coisas, palestras, divulgação de produtos, serviços e inovações tecnológicas do setor. O objetivo é oferecer condições especiais de negócios aos produtores rurais e movimentar a economia dos municípios.

A realização do evento está programada para o próximo dia 5 de agosto, das 15 às 20 horas, no Centro Universitário da UNIFAA.